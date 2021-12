Covid: in Liguria secondo giorno con oltre 1000 nuovi casi, in Asl2 aumento dei ricoveri

Liguria. Sono 1023 i nuovi positivi di oggi, a fronte di 6291 tamponi molecolari e 10.838 tamponi antigenici rapidi effettuati nelle ultime 24 ore.

Si registrano, nelle ultime 24 ore, cinque decessi: 3 donne e 2 uomini. Il più giovane è un uomo di 56 anni morto all’ospedale di Sanremo. Mentre il più anziano aveva 100 anni, morto all’ospedale San Martino di Genova.

Gli ospedalizzati di oggi sono 365, di cui 29 in terapia intensiva. In totale 19 in più rispetto a ieri. Per quanto riguarda la Asl3 si riscontrano 3 casi in più di ieri all’ospedale San Martino; 9 in più al Galliera; 2 in meno al Gaslini. Mentre in Asl4 si registrano due casi in più, uno nell’ospedale di Sestri Levante e l’altro a Lavagna. Le persone in isolamento domiciliare sono 188 più di ieri, per un totale di 7190.

Per quanto riguarda il piano delle vaccinazioni invece, secondo il bollettino odierno di Alisa, ad oggi sono state somministrate 2.673.587 dosi di vaccino anti-Covid, pari al 96% delle 2.773.118 dosi consegnate.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 1.695. Le persone ricoverate in ospedale sono in tutto 87 e cioè 7 in più di ieri. Di queste, sono 9 quelle in terapia intensiva. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 1.143.

Dal 27 dicembre 2020 ad oggi in Asl2 sono state somministrate 414.295 dosi di vaccini Pfizer e Moderna, delle quali 3.193 nelle ultime 24 ore. Le persone a cui è già stata somministrata la seconda dose sono 172.458 (di cui 64.245 aggiuntive). Per quanto riguarda il vaccino Astrazeneca e Johnson & Johnson, invece, dal 27 dicembre 2020 ad oggi sono state somministrate 51.000 dosi. Nelle ultime 24 ore non sono state somministrate altre dosi. Hanno ricevuto la seconda dose 20.677 persone