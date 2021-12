Contagi in crescita vertiginosa, il governo pensa a nuove misure: ipotesi lockdown natalizio per i no vax

Roma. Mentre i contagi da Covid continuano a crescere vertiginosamente in tutta Italia e la Liguria si appresta a diventare zona gialla lunedì, il governo Draghi sta pensando a nuove possibili misure da mettere in campo per contenere la situazione: tra le ipotesi quella di ridurre da 9 a 6 mesi la durata delle green pass, visto che è stata dimostrata la forte riduzione della copertura dopo il quinto mese, ma anche misure di emergenza per questo periodo festivo.

Per quanto riguarda i tamponi, invece, le ipotesi ruotano sulla loro introduzione per i grandi eventi (con più di 5 mila persone) anche per i vaccinati.

L’altra ipotesi, riportata questa mattina dal quotidiano La Stampa, è quella introdotta dall’Austria, ovvero il lockdown per i no vax durante le feste. In pratica dal 24 al 26 dicembre e il 31 dicembre le persone che non si sono immunizzate potranno uscire di casa solo “per visitare una persona cara”. Niente cenone di Natale e niente festa di Capodanno quindi.

Questo tipo di eventi sarà permesso solo alle persone immunizzate, secondo la formula 2g in vigore anche in Germania: grazie al vaccino o per essere guarite da Covid-19. Si tratta di un coprifuoco identico a quello varato dall’Italia l’anno scorso ma nell’era dei vaccini questa misura potrebbe essere riservata soltanto ai non immunizzati.

Il coprifuoco per i no vax a cui pensa il governo potrebbe essere contenuto alle ore di punta dei grandi raduni tra parenti e amici, cioè dalle 19 alle 24 del 24 dicembre, dalle 12 alle 16 del 25 dicembre e per tutto Capodanno. Il quotidiano spiega che autorevoli esponenti del governo ed esperti della Salute non smentiscono l’ipotesi.