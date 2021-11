Eccellenza “A”: Cairese, k.o. a Ventimiglia. Pietra pari pirotecnico con l’Ospedaletti. Sospesa Genova-Taggia

Nona giornata del torneo regionale di Eccellenza, girone A. La Cairese incappa nella prima sconfitta, perdendo 2 a 0 in casa del Ventimiglia. Il Taggia, capolista a pari punti insieme ai valligiani, dovrà recuperare la partita odierna con la Genova Calcio, sospesa in avvio a causa delle forti raffiche del vento.

L‘Arenzano vince nettamente 3 a 0 il derby col Varazze, agganciando così proprio i nerazzurri al penultimo posto. Nel posticipo serale, pirotecnico 3 a 3 fra l’Ospedaletti e il Pietra Ligure . Alla squadra allenata da Pisano, non è dunque bastato un Insolito in gran vena (tripletta) per tornare da ponente col bottino pieno.

Il Finale, nell’anticipo del sabato, era invece andato valanga sul malcapitato Alassio (5 a 0), chiudendo la contesa già nella prima mezz’ora. Turno di riposo per l’Albenga.

La classifica (al netto degli incontri da recuperare): 18 Taggia e Cairese, 14 Albenga, Finale e Ventimiglia, 11′ Pietra Ligure, 9 Genova Calcio, 8 Ospedaletti, 6 Varazze e Arenzano, 2 Alassio.

Finale-Alassio 5-0 (1′ “Rig”, 27′ Faedo, 11′, 14′ Galli, 29′ Caligaris)

Finale: Porta, Caligaris, Finocchio, Galli, Andreetto, De Benedetti, Faedo, Odasso, Debenedetti, Fabbri, Garibbo.

A disposizione: Stavros, Fazio, Buttu, Pare, Rocca, Vierci, Murrizi, Scarrone, Molina.

Allenatore: Pietro Buttu

Alassio: Chinchio, Toriello, Lombardo, Coulibaly, Invernizzi, Cordano, Panarello, Passalacqua, Gargano, Fasce, Betancourt.

A disposizione: Ben Ayech, Bruzzone, Leandri, Cafiero, Lauria, Capitta, Parodi, Oviahon, Luciani.

Allenatore: Marco Luciani

Arenzano-Varazze 3-0 (48′, 74′ Fossati, 61′ F. Baroni)

Arenzano: Catanese, E. Cosentino, Calcagno, Lupi, L. Baroni, Pirozzi, Fossati, Mar. Rossi, Craviotto, F. Baroni, Mancini

A disp.: Berruti, Tobia, Capello, Deri, Oggianu, Galleri, L. Damonte, Minardi, Pellicciari. All. Corradi

Varazze: Faggiano, G. Rossi, P. Cavallone, Daudo, Andreoni, Bottino, Filippone, Caruso, Tracanna, Perasso, A. Damonte

A disp.: Parodi, Severi, Patrone, Bettella, Aiello, Iardella, G. Cavallone, L. Petrone, Farci. All. Mazzocchi

Genova Calcio-Taggia (partita sospesa al 6′ del primo tempo, risultato 0-0)

Genova Calcio: Dondero, Calvi, Capotos, Orlando, F. Maisano, Pittaluga, Bruzzone, Serinelli, Parodi, Cappanelli, Testore

A disp.: Brina, Sarpa, Lo Vecchio, Amedeo, Lupi, Boero, Ilardo, Davico, Morando. All. B. Maisano

Taggia: D’Ercole, Cortese, El Kamli, Gallo, Ravoncoli, Fiuzzi, Travella, Rotolo, Gambacorta, Miceli, Scappatura

Ospedaletti-Pietra L. 3-3 (9′ Aretuso, 15′ Semati, 83′ Calderone – 26′, 56′, 71′ Insolito)

Opedaletti: Ventrice, Negro Alessio, Fici, Cambiaso, Giovanati, Alberti M., Alasia G., Semati, Calderone, Schillaci, Aretuso

Pietra Ligure: Allegri, Corciulo, Pili, Tona, G. Insolito, Puddu, Rovere, Gambetta, Balla, Metalla, Alfano

A disp.: Pastorino, Fiorenzo, D’Aiuto, De Miranda, Roda, Varaldo, D’Arcangelo, Ballone, Giglio. All. Pisano

Ventimiglia-Cairese 2-0

Ventimiglia: Scognamiglio, Peirano, Ierace, Leggio, Musumarra, Mamome, Ala, Allegro, Sparma, Addiego

A disp.: Serpe, Bestagno, Rea, Trotti, Xhamo, Saa Zambrano, Eugeni. All. Luccisano

Cairese: Moraglio, Colombo, F. Moretti, Prato, Doffo, L. Moretti, Grandoni, Gaggero, Poggi, Durante, Saviozzi

A disp.: Calizzano, Trucco, Boveri, Franzino, Tamburello, Brignone, Beretta, Piana, Pastorino. All. Alessi