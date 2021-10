Elezioni amministrative: nel savonese alle 12 affluenza poco sopra il 16%, in alcuni Comuni è dimezzata

Savona. Da questa mattina alle 7 si vota nel savonese in 14 Comuni, tra cui il capoluogo Savona, per eleggere il nuovo sindaco e i consiglieri comunali. Alle 12, come da tradizione, arriva puntuale il primo dato ufficiale di questa tornata elettorale, ovvero quello sull’affluenza.

A fornirlo è il sito del Ministero dell’Interno: in provincia di Savona l’affluenza alle 12 è stata del 16,30%. Un dato decisamente inferiore al passato (l’ultima volta a mezzogiorno aveva votato il 21,84% degli aventi diritto): chiaramente è probabile che influisca l’estensione fino a domani pomeriggio alle 15, ma già ieri Regione Liguria aveva lanciato un appello a recarsi alle urne nella giornata di oggi alla luce delle previsioni meteo per domani, che preannunciano forti temporali e il rischio di una allerta meteo arancione o rossa.

Nel capoluogo, Savona, affluenza perfettamente “in media” con quella provinciale: 16,19%, con 8041 elettori in totale andati alle urne. Le affluenze più alte si registrano a Testico (19,08%), Stella (18,49%) e Spotorno (18,45%): in tutti i casi, però, il dato è decisamente più basso (nel caso di Testico addirittura dimezzato) rispetto all’ultima tornata elettorale. Le affluenze più basse si registrano a Stellanello (11,08%), Nasino (11,35%, anche qui l’ultima volta erano il doppio) e Castelbianco (12,90%): in questi ultimi due in corsa c’è solo un candidato sindaco, e quindi la partita si gioca contro il quorum (per queste elezioni abbassato al 40%).

Insomma un flop, almeno in queste prime ore: in nessun comune è stato raggiunto il 20% quando, all’ultima tornata, la soglia era stata ampiamente superata quasi ovunque (anche se, lo ripetiamo, “pesa” il fatto di votare su due giornate anziché una sola). In ogni caso in 13 Comuni su 14 il dato è drasticamente inferiore all’ultima elezione: l’unico a “reggere” è Stella, dove si è perso solo lo 0,43%.

Visto il peggioramento meteo in arrivo, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha rinnovato l’appello ad andare a votare nella giornata di oggi.

DOVE SI VOTA

Si va alle urne in 14 Comuni: l’unico con più di 15 mila abitanti (e nel quale, quindi, è possibile andare al ballottaggio) è ovviamente Savona (58.566), che conta 49.708 elettori. Poi, per dimensioni, seguono Varazze e Loano che hanno rispettivamente 12.280 e 9.405 elettori. Gli altri Comuni: Balestrino (636), Bergeggi (994), Borgio Verezzi (2.089), Calice Ligure (1.744), Castelbianco (279), Nasino (256), Spotorno (3.237), Stella (2898), Stellanello (734), Testico 152 e Tovo San Giacomo (2.275).

In tutto saranno 86.687 gli elettori nel savonese chiamati al voto per questa tornata di amministrative, per un totale di 108 seggi aperti.

Le urne saranno aperte fino alle 23, e poi domani dalle 7 alle 15. Lo spoglio dei voti comincerà subito la chiusura dei seggi. Nei comuni che superano i 15mila abitanti (per il nostro territorio solo il capoluogo di Savona) il ballottaggio è previsto domenica 17 ottobre e lunedì 18. Per poter votare occorre presentare un documento d’identità in corso di validità e la tessera elettorale.

