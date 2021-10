Liguria. Qualche goccia di pioggia da questa mattina nel savonese ma la perturbazione che sta attraversando la Liguria, per ora, ha risparmiato la nostra provincia: al momento la situazione è ampiamente sotto controllo, senza rovesci rilevanti né criticità.

Qualche problema si è registrato invece a Genova, dove la sala della Protezione Civile regionale è aperta per monitorare costantemente l’evoluzione della perturbazione. Nella notte si è verificata una frana, di dimensioni contenute, nella zona Gavette: poco dopo le 10 un muraglione ha ceduto sotto il peso della tanta acqua accumulatasi in queste ore, riversando fango e pietre sulla strada. La strada è stata chiusa per la messa in sicurezza, mentre sono in corso verifiche tecniche su tutta la zona e le operazioni di sgombero della strada. Secondo le prime informazioni alcune famiglie sarebbero state evacuate in forma precauzionale.

Locali allagamenti invece si sono registrati già nella notte, soprattutto nei sottopassi tra la Fiumara e Caricamento. Difficoltà in via Degola e piazza Montano, mentre il sottopssso di Brin è finito sotto diversi centimetri d’acqua. A Multedo una persona è stata soccorsa dai vigili del fuoco perchè rimasta bloccata con la sua auto in un sottopasso completamente allagato. In poche ore sono cadute sulla città oltre 150/160 mm di pioggia, con picchi soprattutto nel ponente: 73.4 mm in un ora a Genova Fiumara verso le 5, mentre negli stessi minuti a Bolzaneto sono caduti 36.8 mm.

Piogge forti e allagamenti a Genova

Nelle prossime ore sarà diramato un nuovo bollettino meteo per la giornata di domani, lunedì 4 ottobre. Al momento è in atto uno stato di pre-allerta meteo di Arpal per piogge diffuse e persistenti in particolare sul centro e sul levante della regione. Nonostante questo, la Regione ha già comunicato che il voto sarà garantito (le urne chiudono infatti domani alle 15). L’invito, però, è quello di recarsi alle urne, se possibile, già nella giornata di oggi.

Di seguito le previsioni meteo per oggi e domani.

Previsioni valide per: domenica 3 ottobre 2021

Avvisi: Rovesci stazionari e qualche colpo di tuono sono attesi sul settore centro-occidentale, dove le cumulate pluviometriche potranno essere rilevanti o molto rilevanti. Si raccomanda attenzione per possibili frane e allagamenti.

Cielo e Fenomeni: Giornata instabile e localmente perturbata sulla Liguria: fin dalle prime ore del mattino attesi rovesci intensi, accompagnati da qualche colpo di tuono, a carattere stazionario sul settore centro-occidentale (savonese orientale e genovese) dove le cumulate pluviometriche potranno risultare rilevanti o molto rilevanti. Dal pomeriggio rovesci intensi probabili anche sul medio-levante regionale (Golfo-Paradiso, Tigullio e relativo entroterra). In serata ancora rovesci localizzati, più insistenti sul settore centro-occidentale. Tempo migliore e in prevalenza asciutto sull’estremo ponente.

Venti: Moderati/tesi da est/sud-est sul medio-levante, deboli da nord sul centro-ponente.

Mari: Generalmente tra poco mossi e mossi. Moto ondoso in aumento in serata.

Temperature: In aumento nei valori minimi, stazionarie o in diminuzione in quelli massimi, specie sotto precipitazioni.

Costa: min +16/20°C, max +17/24°C

Interno: min +10/16°C, max +13/20°C

Previsioni valide per: lunedì 4 ottobre 2021

Avvisi: Temporali forti, particolarmente insistenti sul settore centro-occidentale. Attese cumulate molto rilevanti. Possibili locali criticità di carattere idrologico. Mari molto mossi, fino agitati al largo per onda lunga da sud-est, con picco d’onda superiore a 4 metri.

Cielo e Fenomeni: Giornata perturbata sul settore centro-occidentale con temporali di tipo stazionario. Dalla sera piogge e temporali diffusi avanzeranno da ponente per estendersi al resto della regione nella notte successiva. Possibili locali criticità di carattere idrologico sul settore centro-occidentale.

Venti: Venti tesi/forti da sud-est sul centro-levante. Deboli da nord sul medio-ponente.

Mari: Molto mossi, fino agitati al largo per onda lunga da sud-est. Atteso picco d’onda superiore a 4 metri.

Temperature: In aumento nei valori minimi, stazionarie in quelli massimi.

Tendenza per: martedì 5 ottobre 2021

Avvisi: Tra la notte e il mattino, temporali di forte intensità sul centro-levante. Possibili locali criticità di carattere idrologico. Venti tesi/forti da sud-ovest. Mari molto mossi od agitati.

Cielo e Fenomeni: Tra la notte e il mattino temporali di forte intensità sul centro-levante. Possibili localizzate situazioni di stress idrologico. Tempo in lento miglioramento dalla seconda parte del giorno, specie a ponente. Venti tesi-forti da sud-ovest. Mari molto mossi od agitati. Temperature in generale calo. [PREVISIONE ANCORA INCERTA, CHE NECESSITA DI CONFERME. SI RACCOMANDA DI SEGUIRE I PROSSIMI AGGIORNAMENTI]