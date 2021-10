Carcarese, Latyr Ndiaye saluta i biancorossi: “Mi mancherà tutto, mi han fatto quasi commuovere”

Carcare. Latyr Ndiaye proseguirà il suo percorso di vita in Francia. Quella di oggi è stata quindi la sua ultima presenza con la maglia della Carcarese.

“Mi mancherà tutto di questo ambiente – dichiara – oggi mi sono quasi commosso”. Ndiaye lascia la Carcarese a punteggio pieno, visto che oggi è arrivato il secondo successo in altrettante partite in campionato e dopo aver passato il turno di Coppa Liguria.

L’ANALISI DEL MATCH

Non rischia ed impone il proprio gioco la Carcarese che nel primo tempo diventa padrona del campo e trova il meritato vantaggio al 27’ grazie al tap-in vincente di Brovida, alla sua seconda rete consecutiva in campionato: tiro dalla sinistra di Croce, Mottola respinge corto e l’attaccante biancorosso “all’Inzaghi” infila in rete.

Nella ripresa è goleada biancorossa, partono subito forte i ragazzi di mister Chiarlone che al 51’ raddoppiano con il tiro dai 35 metri di Volga sui cui Mottola avrebbe potuto fare meglio. Sempre dalla distanza arriva il tris, a segnare di potenza è capitan Zizzini. Allunga ulteriormente il gap Manfredi che al 64’, sugli sviluppi di un corner, cala il poker di testa.

Si chiude così una partita sempre in discesa per i valbormidesi che festeggiano la seconda vittoria consecutiva e rimangono agganciati in vetta alle rivali del girone. Una domenica da dimenticare invece per il Borghetto che ha iniziato il campionato con due delle sfide più difficili e ora dovrà rimettere insieme i pezzi per concentrarsi sulla prossima sfida contro l’armata dell’Aurora.