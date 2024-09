Giro di Savona, dopo due tappe conducono Bruno Sanetti e Stefano Prandi

Mallare. Dopo due tappe combattute, il 45° Giro di Savona di ciclismo entra nel vivo. Al momento, terminate le tappe di Bormida e Carcare, le due maglie rosa dei detentori delle classifiche assolute risultano essere Stefano Prandi (Team Bicistore) per la fascia Over 50 e Bruno Sanetti (Team Sanetti System Car) per la fascia Under 50.

Invece i due detentori delle maglie ciclamino dei traguardi volanti sono per la categoria Over 50 Massimo Rovere (Team Bicistore) e per la Under 50 Simone Magliotto (Team Bike Pancalieri).

“Oggi – spiega Piero Sedaboni, vicepresidente del Team organizzatore Bicistore di Carcare – ci sarà l’epilogo del giro con le due semitappe di Mallare, la cronometro del mattino ed il circuito cittadino del pomeriggio con l’inedito arrivo presso località Cadotto in quanto l’ultimo chilometro sarà in terreno sterrato”.

La maglia ciclamino dei traguardi volanti Under 50 Simone Magliotto con il sindaco Rodolfo Mirri