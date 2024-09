Ciclismo, la 45ª edizione del Giro di Savona è pronta a scattare

Bormida. Il Team Bicistore di Carcare, sotto l’egida dell’Acsi Liguria ed il patrocinio dei comuni di Mallare e Carcare, organizzerà l’edizione numero 45 del Giro di Savona, una corsa ciclistica su strada di quattro tappe che si articoleranno in tre giornate, il 13, 14 e 15 settembre, in Val Bormida.

Nel dettaglio, le competizioni si svolgeranno a Bormida, che ospiterà la cicloscalata della Baltera, a Carcare con lo spettacolare circuito cittadino, per poi chiudere con due prove a Mallare: una cronometro individuale ed un circuito con un inedito arrivo su sterrato presso la località Cadotto.

Saranno due le classifiche, una Under 50 e l’altra Over 50, con le assegnazioni delle maglie Rosa di leader e Biancorosa per le categorie in base alle fascie di età. Le classifiche saranno a tempo con abbuoni all’intergiro e all’arrivo.

“Speriamo che quella di quest’anno sia la prima di tante edizioni che organizzeremo e, soprattutto, di far divertire i partecipanti che confidiamo siano numerosi. Al momento abbiamo iscrizioni provenienti da Valle d’Aosta, Lombardia, Piemonte ed anche dalla Basilicata” dice Piero Sedaboni, vicepresidente del Team Bicistore.

La locandina dell’evento