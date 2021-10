Alassio, come sarà il nuovo plesso scolastico “Ollandini”

Alassio. E’ un pannello in x-lam, una soluzione innovativa e tecnologicamente all’avanguardia per la costruzione di edifici in legno, quello che stamani campeggiava nell’area di cantiere di Via Gastaldi. E’ quello il materiale che sarà utilizzato per edificare la nuova scuola, sulla stessa superficie su cui sorgeva la “vecchia”.

Circa otto milioni di euro l’importo dei lavori per demolire la precedente scuola e ricostruire la nuova, 4,25mln finanziati dal Miur e il restante con finanze di bilancio comunale.

“E’ un giorno di festa per tutta la città – prosegue Melgrati – e per questa amministrazione che coesa ha lavorato da subito in questa direzione”.

Ringraziamenti quindi all’Ufficio Tecnico diretto dall’Ing Enrico Paliotto, alla Rup Raffaella Bonfiglio, ma anche a Franca Giannotta e Rocco Invernizzi che durante il mandato si sono succeduti in qualità di Assessore ai Lavori Pubblici, all’Assessore al Bilancio Patrizia Mordente che, facendo propri gli indirizzi programmatici, ha individuato le risorse necessarie, ma soprattutto all’assessore alle Politiche Scolastiche e all’Edilizia Scolastica, Fabio Macheda, che ha gestito l’intero iter procedurale compreso il trasferimento delle classi in via temporanea presso l’Istituto Salesiano, atto fondamentale per poter procedere alla demolizione dell’edificio ormai lontano dai parametri di legge.

Nei giorni scorsi l’affidamento del cantiere all’ATI Campigli Srl – O.L.V. Srl – Editel SpA, con mandataria la Campigli Srl di Empoli, azienda leader del mercato edile con quasi un secolo di storia alle spalle e le più importanti certificazioni nell’ambito dell’edilizia in legno.​

Stamani la cerimonia con la quale prende ufficialmente il via il conto alla rovescia che entro 480 giorni, meno di due anni, si completerà consegnando alla città la nuova scuola.

Dopo la benedizione da parte di Mons. Gabriele Corini, il pannello al centro del cantiere è stato firmato dalle autorità presenti e dagli alunni della 4 A Primaria, della 1° C e 1 D Secondaria dell’Istituto Comprensivo Statale, una rappresentanza delle alunne e degli alunni delle scuole alassine. Quel pannello sarà conservato e collocato nell’Aula Magna della nuova scuola: i giovani allievi delle elementari e medie alassine, stamattina hanno firmato una pezzo di storia della città.