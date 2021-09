Video sexy, Giusy Rizzotto (FI): "Per parlare mi devo coprire? Mi sembra l'era del burqa" - IVG.it

Savona. “Mi sembra l’era del burqa. E’ allucinante che debba coprirmi per far capire cosa ho da dire. Ascoltate le persone, non guardatele solo”. E’ con queste parole che Giusy (Giuseppina) Rizzotto, candidata alle elezioni comunali di Savona nel partito di Forza Italia a sostegno di Angelo Schirru, risponde agli “attacchi” subiti sui social. Ieri infatti ha iniziato a circolare, insieme alle foto, un video pornografico di una ragazza (una sua sosia) che si mostra, in modo volgare, nuda davanti alla telecamera.

Di qui la denuncia contro ignoti “perchè – spiega la Rizzotto – ritengo che il video in questione sia stato costruito e pubblicato solo al fine di diffamarmi e discriminarmi, come donna, come mamma e nella mia azione politica”.

“Quando mi sono candidata pensavo di parlare di politica, di progetti, di cose che riguardassero la città e come migliorarla – afferma Giusy Rizzotti ai microfoni di IVG.it -. Sono una persona che lavora nello spettacolo e nel mondo del web, sono quindi abituata alle fake news, ma sono indignata perchè mi è stato accusato il fatto di essere troppo esposta come donna. E’ brutto questo nel 2021. La gente dovrebbe soffermarsi a parlare con una persona e a capirla piuttosto che guardare un libro e vedere solo la copertina. L’unica cosa che chiedo è questo. Cerchiamo di fare una campagna elettorale puntando sui fatti, sui progetti e su quanto si deve fare e non ad attaccare una persona. Sembra che vogliano distogliere l’attenzione sul non fatto o il non fare”.

Giusy Rizzotto, infine, tiene a riassumere i punti cardine del suo programma elettorale: “Il mio sogno è quello di far diventare Savona una città turistica, con più eventi e manifestazioni, ma questo si può fare solo con la collaborazione dei cittadini, come tendendo aperti i negozi anche la domenica. Vorrei inoltre dare attenzione ai cani, con delle zone dedicate loro in modo che il centro resti pulito. Negli ultimi anni i cani sono stati esclusi in questa città. Vorrei poi che i giovani siano coinvolti, facendo dei programmi con le scuole in modo che questi ragazzi si sentano parte della città” conclude.