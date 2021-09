Video hard con una sosia della candidata Giusy Rizzotto: scatta la denuncia - IVG.it

Alassio/Savona. “E’ una donna che ha commesso la triplice colpa di essere non solo una bella donna, ma anche un’imprenditrice di successo e da qualche giorno candidata di Forza Italia nella coalizione di centro destra a sostegno del candidato sindaco Schirru“. E’ con queste parole che il sindaco di Alassio, Marco Melgrati, commenta l’attacco social subito da Giusy Rizzotto che stamattina ha portato la stessa a depositare una denuncia presso il comando dei carabinieri di Savona.

“Devo tornare sul tema del rispetto e dei facili clichet che sfocia nell’insulto, nella denigrazione. Il terreno assai fertile è nuovamente quello dei social, incontrollato e sempre più coacervo di bassezze a basso costo – riprende il sindaco -. Ho già dovuto affrontare questo tema in occasione della serata organizzata dal Comune di Alassio con Vladimir Luxuria”.

“In data 01/09/2021 ho firmato la ‘dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di consigliere comunale’ per le liste di Forza Italia U.D.C. – si legge nel documento della denuncia -. Da quel momento sono diventata oggetto di particolari attenzioni e di discriminazione, come donna, come imprenditrice come candidata politica. Nello specifico preciso che da circa tre anni sono influencer, ho delle mie immagini postate come modella la cui visibilità è nota su Facebook, Instagram, Tik Tok e altri social. Devo altresì precisare che ho molti follower, circa 360mila e quindi sono da tempo di dominio pubblico nel mondo virtuale”.

“Da ieri ha però iniziato circolare, insieme alle foto, anche un video pornografico di una ragazza – praticamente una sua sosia – che si mostra in modo molto volgare nuda alla telecamera. Di qui la denuncia contro ignoti “perchè – spiega la Rizzotto – ritengo che il video in questione sia stato costruito e pubblicato solo al fine di diffamarmi e discriminarmi, come donna, come mamma e nella mia azione politica”.

“Vergognoso il modo di comportarsi di certa gente – aggiunge Melgrati -. La facilità con cui emette giudizi senza sapere nulla ma soprattutto senza volere sapere nulla. Qui parliamo di una persona che nella vita, insieme al marito conduce l’attività di modella, testimonial di importanti case di produzione di abbigliamento intimo. Logico quindi che i suoi profili social riportino immagini legate a quest’attività”.

“Questo non fa di lei né una poco di buono, né una sciocca, anzi! Il problema è nato nel momento in cui ha accettato la candidatura, un atto compiuto con autentico senso civico e per il quale è diventata oggetto di insulti e minacce. Sono davvero senza parole, o meglio, quelle che mi sovvengono sono impronunciabili e rivolte all’indirizzo di chi giudica senza conoscere, di chi guarda la pagliuzza nell’occhio altrui e non la trave nel proprio, di chi forse teme che Giusy possa avere un riscontro elettorale migliore del proprio o di quello di altri”.

“Giusy non ha certo bisogno di essere difesa da me – conclude Melgrati -, è una donna forte e capace, lo sta dimostrando con questa pronta reazione. Sono certo lo dimostrerà ancor più negli incarichi amministrativi che andrà a ricoprire”.