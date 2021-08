Savona, possibili disagi al traffico in via Nizza: il 5 agosto senso unico verso ponente - IVG.it

Savona. Il tratto di via Nizza da corso Svizzera a via N.S. del Monte sarà chiuso alla circolazione veicolare in direzione Vado Ligure (da Savona) dalle 6.00 alle 21.00 di giovedì 5 agosto per permettere i lavori di asfaltatura e traccimento della segnaletica orizzontale.

Il traffico diretto verso ponente sarà deviato in direzione piazzale Amburgo, passando da corso Svizzera per arrivare alla strada di scorrimento per Vado Ligure e Quiliano.

I mezzi pubblici possono immettersi in via Nizza verso ponente percorrendo l’asse di corso Svizzera, svoltando nella tratta di Nostra Signora del Monte che dalla rotatoria di via Caravaggio si dirige in via Nizza.