Restyling Fornaci a Savona, continuano le proteste: "I lavori finiranno, i parcheggi non ritorneranno" - IVG.it

Savona. “La destinazione dei pochi parcheggi rimasti come sosta agevolata da riservare ai residenti delle Fornaci, parcheggi aggiuntivi, l’individuazione di ‘posteggi di cintura’ a uso esclusivo degli avventori degli esercizi commerciali e degli stabilimenti balneari serviti eventualmente da navetta”.

Sono queste le richieste scritte nero su bianco in una petizione promossa da due abitanti della zona, Antonella Tedde e l’ingegnere Carlo Minuto. La proposta, presentata dai residenti nel quartiere Fornaci di Savona, è rivolta al sindaco e al consiglio comunale della città.

Dopo la “disperazione” espressa da un commerciante della zona, continuano le lamentele anche da parte dei residenti: “Esprimiamo il nostro sconforto e siamo solidali con i commercianti del nostro quartiere”. Immediata la replica del vicesindaco Massimo Arecco: “Stiamo lavorando tutti insieme per ridurre i disagi il più possibile con incontri nel quartiere, informando i cittadini e lavorando per riuscire a finire presto i lavori”.

Nella zona da mesi sono in corso i lavori di restyling di corso Vittorio Veneto e di via Nizza. Il progetto, finanziato con i fondi del Governo attraverso il bando periferie, prevede due piste ciclabili (una verso Vado, l’altra verso Savona), una corsia per senso di marcia e una fila di alberi a centro strada.

Attualmente i lavori comportano restrizioni di carreggiata, marciapiede inagibile dal lato interessato in questo periodo con possibilità di transito solo in corrispondenza di attività commerciali o condomini, frequenti attraversamenti pedonali per poter permettere il passaggio a chi si muove a piedi, notevole riduzione di posteggi per auto. E’ proprio questo ultima conseguenza che provoca il maggior disagio a chi in questa zona ci abita, ci lavora o la frequenta: “i lavori finiranno, ma i parcheggi non ritorneranno”.

Cantiere per il restyling delle Fornaci a Savona

E la polemica si concentra anche sulla “disparità di trattamento” riservata da una parte ai residenti del centro città e dall’altra i residenti delle Fornaci. Infatti, si chiedono “perché i fornacini, anche loro contribuenti al pari di tutti gli altri residenti, non possono avere anche loro diritto alla sosta agevolata nel loro quartiere, tenuto conto della gravissima carenza di parcheggi considerando che non ci sono neanche a pagamento? Quando ci rechiamo in centro per lavoro, per il disbrigo di pratiche negli uffici o per gli acquisti dobbiamo parcheggiare le auto a pagamento proprio perché i posteggi residui sono tutti destinati ai residenti”.

La richiesta al sindaco punta i riflettori anche sulle difficoltà che incontreranno i turisti che arrivano in riviera o si spostano da località limitrofe per andare al mare alle Fornaci e chiedono: “Quali soluzioni intendono prospettare in vista dell’inizio della stagione balneare agli abitanti di un quartiere che già in precedenza soffriva della carenza di parcheggi. Come possono conciliarsi le esigenze degli abitanti con quelle dei bagnanti?”

Gli abitanti “pungono” l’amministrazione lanciando un’accusa di “mancata trasparenza”: “Non troviamo da nessuna parte il progetto. Né sul sito del Comune, né sui classici pannelli affissi a inizio cantiere. Non sappiamo cosa ci aspetta e come diventerà il quartiere finiti i lavori”.