Esordienti A, alla Sciorba Idea Sport Albenga nel segno di Balbis e Pirrotta - IVG.it

Genova Dopo i buoni risultati conseguiti al Trofeo Città di Rapallo, i giovani atleti dell’Idea Sport ssd di Albenga si sono resi protagonisti di eccellenti prestazioni anche alle finali del campionato regionale in vasca lunga per la categoria Esordienti A (anni 2009/2010), svoltesi nel weekend presso la piscina della polisportiva “La Sciorba” di Genova.

I giovanissimi atleti della società ingauna si sono presentati ai nastri di partenza agli ordini dei tecnici Renato Marchelli e Tiziana Campi, allenatori che hanno guidato le bracciate da bordo vasca al culmine di una impegnativa stagione.

Le finali hanno visto come assoluta protagonista Anna Balbis (anno 2009), nuotatrice che si è laureata campionessa regionale per la categoria Esordienti A, conquistando la medaglia d’oro nelle specialità 100 e 200 rana e 200 stile libero. La stessa ha inoltre strappato la medaglia d’argento nei 100 stile libero e 200 misti, questo fissando dei tempi che la inseriscono ai primi posti della classifica nazionale.

In campo maschile invece si è distinto l’atleta Davide Pirrotta (anno 2009) con la conquista della medaglia d’argento nella specialità 100 dorso cui è seguito un terzo posto e quindi medaglia di bronzo nella specialità 200 misti.

Merita di essere sottolineata l’ottima prestazione complessiva della squadra che continuerà adesso la preparazione ancora per tutto il mese di luglio per poi conoscere le meritate vacanze in attesa della nuova stagione agonistica.