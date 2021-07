Covid, nuovo hub vaccinale a Cairo: da mercoledì via alle somministrazioni alla Sunrise - IVG.it

Cairo Montenotte. Da mercoledì 14 luglio, Cairo Montenotte avrà il suo secondo hub vaccinale (terzo per la Valbormida, contando anche quelli del palazzetto dello sport di Millesimo e della Scuola di polizia penitenziaria di Cairo). Come anticipato da Ivg, sorgerà in via Cortemilia presso i capannoni della Sunrise, azienda leader nella fornitura di prodotti e servizi per le strutture sanitarie, che ha messo a disposizione gratuitamente i locali.

Un iter durato circa due mesi, quello per la sua attivazione, ma finalmente dalla prossima settimana il centro potrà partire con le somministrazioni e già in questi giorni si potranno effettuare le prenotazioni sul portale di Liguria Digitale. Il vaccino somministrato sarà il Moderna.

“L’hub sarà aperto dal lunedì al sabato dalle ore 10:00 alle 17:00 – spiega Giorgio Sambin, titolare della Sunrise –. Inizialmente saranno somministrate 200 dosi al giorno durante la settimana e 150 al sabato”.

Un capacità, quindi, di circa 1.200 dosi alla settimana che verranno somministrate in quattro postazioni vaccinali. L’idea, infatti, è stata quella di creare un centro simile a quello del Palacrociere di Savona, ma con dimensioni più ridotte.

Sarà così strutturato: due vie separate per entrata e uscita, un punto di accoglienza all’ingresso per la misurazione della temperatura, due sale d’aspetto e una zona dedicata alla compilazione dei documenti. Un’altra area, in cui è presente un punto per le emergenze, è invece riservata alle iniezione. Dopo l’inoculazione, si attenderanno i consueti 15 minuti in altre due sale prima di poter lasciare la struttura.

L'ingresso e la sala d'aspetto del nuovo hub cairese

Per quanto riguarda il personale, ad effettuare le vaccinazioni saranno medici liberi professionisti e non i dottori di CairoSalute, come inizialmente chiesto da Sambin. “Purtroppo, non abbiamo trovato l’accordo con Alisa”, precisa. A dare il loro contributo anche gli operatori di Cooperarci e i volontari dell’Avo che accoglieranno gli utenti e aiuteranno nella gestione dell’hub.