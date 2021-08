Vaccino Covid, l'hub della Sunrise di Cairo estende il suo orario: aperto fino alle 19 - IVG.it

Cairo Montenotte. Continua la campagna vaccinale in Liguria e anche la Valbormida vuole dare il suo contributo. Oltre ai centri istituiti nella scuola di polizia penitenziaria di Cairo e quello nel palazzetto dello sport di Millesimo, anche l’hub cairese di iniziativa privata, che è stato realizzato nei capannoni della Sunrise in via Cortemilia, intende fare la sua parte.

Date le richieste pervenute, infatti, la prossima settimana l’orario – che prima era fissato dalle 10 alle 17 – sarà esteso fino alle 19, “in modo da accontentare anche chi lavora”, spiega Giorgio Sambin, titolare della Sunrise.

Nello specifico, martedì 3 agosto le vaccinazioni partiranno alle 13, mentre da mercoledì 4 a sabato 7 prenderanno il via al mattino alle ore 10.

Un’agenda dunque che si fa più fitta e che cerca di venire incontro ai valbormidesi (e non) che sceglieranno l’hub cairese per farsi somministrare dai medici liberi professionisti la loro dose di vaccino anti Covid. Fino ad oggi, le dosi somministrate a partire dal 14 luglio sono state 250.