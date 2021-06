In campo per aiutare la Croce Bianca Alassio, Albi Albino: "Siamo felici di questa riconoscenza" - IVG.it

Alassio. Serata di festa allo stadio comunale Sandro Ferrando, dove, nel secondo giorno in cui è stato riammesso l’ingresso del pubblico agli eventi sportivi, è andata in scena una partita amichevole tra Baia Alassio e Sona Calcio.

Un incontro scopo benefico, con il ricavato che verrà interamente devoluto alla pubblica assistenza Croce Bianca Alassio.

Albi Albino, direttore dei servizi della Croce Bianca di Alassio, uno dei primi ad essere “entrato in contatto” con il Covid dato che lavora all’Hotel Bel Sit, commenta: “Ho passato un anno, assieme ai colleghi, a combattere con questo virus ‘invisibile’. Siamo molto contenti di questa serata organizzata dall’Associazione Giovani Alassio. Tutti i soldi che verranno raccolti verranno devoluti alla Croce Bianca, quindi siamo davvero felici perché ci hanno ringraziato per il lavoro che noi abbiamo fatto“.

“Noi siamo contenti: parlo a nome mio, dei militi e di tutto il direttivo della Croce Bianca – dichiara Albino -. Ringraziamo tutte le persone che stasera hanno partecipato a questa serata di beneficenza“.

La situazione sanitaria è in via di miglioramento e Albi condivide le speranze e le preoccupazioni di tutti: “Mi auguro che tutta la gente venga vaccinata, così magari riusciamo ad essere più tranquilli, a non avere più chiusure. Soprattutto per la gente che lavora, perché sono mesi che siamo fermi. Soprattutto ad Alassio che è una città dove la maggior parte della gente lavora sul turismo e con queste chiusure tantissimi sono a casa. Alcuni, bene o male, riescono a prendere la disoccupazione, ma alcuni hanno già finito, quindi purtroppo sono in difficoltà. Ora siamo quasi in fondo al tunnel e spero che finisca il più presto possibile“.