Giacomo Aicardi, Associazione Giovani Alassio: "Un piccolo gesto per ricompensare l'enorme impegno della Croce Bianca" - IVG.it

Alassio. L’Associazione Giovani Alassio è stata la promotrice della partita amichevole tra Baia Alassio e Sona, disputata questa sera allo stadio Ferrando; insieme a diversi partner, ha organizzato l’evento.

Il presidente dell’associazione, Giacomo Aicardi, dichiara: “Siamo contentissimi di poter ospitare il Sona Calcio qua ad Alassio, di ospitare Douglas Maicon. Per me, da tifoso interista, è un’emozione doppia. Oggi non è un giorno a caso: è il 2 giugno, è la festa della Repubblica, e speriamo che sia anche la festa di un inizio al ritorno alla normalità. Oggi sarà bellissimo vedere di nuovo i tifosi sugli spalti ad assistere ad un evento sportivo e speriamo che più si andrà avanti col tempo più ci siano occasioni per manifestazioni come questa”.

“Ringraziamo la Baia Alassio che ha deciso di scendere in campo contro il Sona – prosegue Aicardi -, il Sona Calcio e tutti gli sponsor che ci hanno accompagnato in questo evento. Un ringraziamento speciale va anche al Comune di Alassio che ha sin da subito appoggiato questa iniziativa. Oggi in campo c’è sicuramente un grande campione, che è Douglas Maicon, ci sono magari tanti futuri ipotetici campioni che oggi vedremo giocare. Ma lasciatemi dire che ci saranno dei campioni su tutti: quelli che in questo anno hanno veramente lottato in prima linea per noi, per la nostra incolumità e per la nostra salute, che sono i militi della Croce Bianca, alla quale verrà devoluto l’intero ricavato della manifestazione. A loro va, da parte di tutti, un grazie enorme, infinito, ai militi della Croce Bianca, agli operatori sanitari, ai medici, agli infermieri, a tutti coloro che si sono spesi in questo terribile anno per contrastare la pandemia. Grazie davvero e speriamo che questo piccolo gesto, fatto dalla città di Alassio, da tutti gli amanti dello sport spettatori di questa partita possa, anche se sono in un piccolissimo modo, ricompensare l’enorme impegno che hanno speso in questo anno terribile“.

“Questa fase – spiega il presidente dell’Associazione Giovani Alassio – è stata un periodo difficilissimo per i giovani, perché ci è stata tolta la possibilità di condivisione in un momento storico per i ragazzi che è fondamentale. Perdere un anno oggi per un giovane è probabilmente come perderne dieci per un adulto, per cui speriamo che questo sia un urlo liberatorio dopo un anno di restrizioni che sono state poste per limitare la pandemia. I giovani hanno sofferto molto, ma penso che dall’altra parte abbiano anche imparato molto l’importanza delle cose vere, dei rapporti, del crescere insieme e quindi sono convinto che questa esperienza così terribile poi alla fine possa regalarci anche delle riflessioni importanti per il futuro. Viva i giovani, viva lo sport, viva il calcio e viva la vita che speriamo di poter pian piano ricominciare ad ottenere perché in questo anno purtroppo ci siamo dovuti limitare tanto, ma speriamo di essere alla fine”.

Riguardo alla decisione di contattare il Sona, Aicardi ci svela il retroscena: “è stata una situazione surreale. Avevo saputo che Maicon sarebbe venuto ad Alassio per sponsorizzare l’azienda Solazzo, che è main sponsor di questo evento. Io, da tifoso interista quale sono, grandissimo estimatore di Maicon, sono andato a chiedere una fotografia, poi da cosa nasce cosa. Abbiamo parlato, siamo andati in Comune per firmare la piastrella e con il presidente del Sona è nata l’idea di fare un’amichevole ad Alassio con la Baia. Da lì abbiamo cercato di mettere subito in campo tutte la faccende che servivano, capire se fosse fattibile in base alle normative vigenti per il contenimento della pandemia. Fortunatamente lo è stato, quindi speriamo che sia una grande festa per tutti e speriamo che sia l’inizio del ritorno alla normalità“.