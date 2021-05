Incendio sulle alture di Capo Noli minaccia il famoso Sentiero del Pellegrino - IVG.it

Noli. Allarme intorno alle 21 e 45 per un incendio divampato sulle alture di Noli.

Secondo quanto appreso, le fiamme stanno interessando la zona dell’Eremo di Capo Noli, lungo il famoso Sentiero del Pellegrino che conduce alla Grotta dei Falsari, un’area particolarmente impervia e di importante valore turistico per il settore outdoor.

Sono stati gli abitanti e residenti ad allertare i vigili del fuoco, il rogo risulta infatti ben visibile anche a chilometri di distanza, come un forte e intenso bagliore di luce nel cielo notturno.

Sul posto stanno operando le squadre del distaccamento di Finale Ligure, oltre ai volontari Aib di Noli e Spotorno: l’incendio è lontano dalle abitazioni e dalle case dell’immediato entroterra nolese.

Stando alle prime informazioni, il rogo sta riguardando un vecchio stabile adibito a baracca, minacciando l’area boschiva circostante: la struttura, in legno, è stata immediatamente avvolta dalle fiamme che si sono rapidamente propagate, provocando anche il crollo del tetto.

Vigili del fuoco e personale Aib stanno operando per circoscrivere l’incendio, evitando una ulteriore propagazione. In precedenza si è alzato in volo un elicottero della Guardia Costiera per verificare la pericolosità della situazione, fornendo al tempo stesso indicazioni alle squadre a terra.

Le cause sono ancora da accertare: una volta domato l’incendio e operato la bonifica della zona si svolgeranno tutti gli accertamenti del caso.