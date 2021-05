Incendio a Capo Noli, situazione sotto controllo: si sta procedendo alla bonifica dell'area - IVG.it

Noli. E’ stata una lunga notte quella appena trascorsa dai vigili del fuoco per domare l’incendio divampato ieri sera intorno alle 21.30 sulle alture di Noli. Questa mattina la situazione è migliorata e si sta procedendo alla bonifica dell’area.

Le fiamme hanno interessato la zona dell’Eremo di Capo Noli, lungo il noto Sentiero del Pellegrino che conduce alla Grotta dei Falsari, area impervia e di importante valore turistico per l’outdoor. A prendere fuoco un vecchio stabile adibito a baracca, che ha minacciato una parte della zona boschiva circostante. Le operazioni di spegnimento si sono rivelate molto impegnative in quanto la struttura interessata dal rogo contiene materiale ligneo, che non ha fatto altro che alimentare il fuoco.

L’allarme è stato lanciato ieri sera: il rogo era ben visibile anche a chilometri di distanza, come un forte e intenso bagliore di luce nel cielo notturno.

Fortunatamente, ora le fiamme sono sotto controllo e si sta procedendo alla bonifica dell’area. Per accertare le cause dello scoppio dell’incendio, una volta conclusa la bonifica della zona, si svolgeranno tutti gli accertamenti del caso.