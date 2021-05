Cairo, dal 1^ giugno il Punto di primo intervento di nuovo attivo - IVG.it

Cairo Montenotte. Dal primo giugno il Punto di primo intervento di Cairo tornerà ad essere attivo.

Secondo una nota sindacale dell’Asl 2, “considerato l’andamento della situazione epidemiologica, che ha permesso la trasformazione di alcuni reparti COVID-19 in reparti di Medicina Interna, portando ad un recupero di personale, si informa che a far data dal primo giugno verrà riattivato il Punto di Primo Intervento dell’Ospedale di Cairo Montenotte dalle ore 8 alle ore 20 sotto la responsabilità dell’organico del 118”.

Non è certo la soluzione ottimale che i valbormidesi attendono da tempo, ma è un primo passo importante per la riattivazione di un servizio sospeso ormai da troppo tempo. La richiesta dei sindaci del territorio che presto si trasformi in un Pronto soccorso H24 è sempre sul tavolo delle trattative, e proprio la settimana scorsa l’incontro con il sottosegretario alla sanità Andrea Costa fa sperare nelle buone intenzioni governative di aumentare le risorse alle regioni destinate alle strutture più sofferenti.