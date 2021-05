Alassio, allestito gazebo per tesserati e firme per Fratelli d'Italia - IVG.it

Alassio. Il Circolo Fdi di Alassio Baia del Sole ha organizzato per la giornata di oggi un gazebo per la campagna tesseramenti 2021 e per la firma all’elezione diretta del presidente della Repubblica, all’abolizione dei senatori a vita, al tetto delle tasse in Costituzione e alla supremazia ordinamento italiano su quello europeo.

Nell’occasione ha sottoscritto la tessera la consigliera comunale Cinzia Salerno, portando così a tre i membri del Circolo Fdi all’interno del Consiglio Comunale di Alassio.

Il Coordinatore Provinciale Claudio Cavallo e il Coordinatore cittadino Andrea Gervasoni esprimono soddisfazione per l’incisiva attività sul territorio degli iscritti.

Presenti all’evento politico il coordinatore provinciale, Claudio Cavallo, gli assessori Franca Giannotta e Rocco Invernizzi, il presidente del circolo Andrea Gervasoni e la consigliera comunale Cinzia Salerno.