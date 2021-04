Vittorio Brumotti aggredito a Roma, Chef Rubio attacca: “Infame. Troppo poche te ne hanno date” - IVG.it

Toirano. Nuova, e questa volta anche brutale, aggressione ai danni di Vittorio Brumotti, atleta originario di Toirano e inviato di Striscia la Notizia.

È avvenuta a Roma, nel quartiere Quarticciolo, dove Brumotti si era recato con la sua troupe per documentare, come in altre decine di occasioni, lo spaccio.

Nel video, già circolato sui social, si vede un gruppo di persone che colpisce e inveisce contro la troupe del tg satirico di Canale 5, nonostante la presenza massiccia dei carabinieri, a loro volta oggetto di insulti. Alla fine, Brumotti e colleghi sono stati costretti a darsi alla fuga.

Si tratta dell’ennesimo, triste episodio di violenza ai danni di Brumotti che questa volta si è però arricchito anche di polemica, per via dell’intervento di Gabriele Rubini, conosciuto ai più come Chef Rubio.

Non sapete nulla del core immenso del Quarticciolo, voi giornalisti da strapazzo vi dovreste vergognare per la propaganda infame che riservate a chi è abbandonato dallo Stato, e resiste nonostante tutto con dignità e umanità. Brumotti sei un infame, troppe poche te n’hanno date pic.twitter.com/jYhAnfluqU — Rubio (@rubio_chef) April 20, 2021

Attraverso la sua pagina Twitter, senza usare giri di parole, Rubio ha riservato un attacco frontale al biker ed inviato: “Non sapete nulla del core immenso del Quarticciolo, voi giornalisti da strapazzo vi dovreste vergognare per la propaganda infame che riservate a chi è abbandonato dalla Stato, e resiste nonostante tutto con dignità e umanità. Brumotti sei un infame, troppo poche te ne hanno date”.