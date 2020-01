Brumotti accoltellato: salvato dal giubbotto antiproiettile

Monza. Il campione di freestyle Vittorio Brumotti è stato aggredito e accoltellato nel cuore di Monza proprio mentre stava girando un servizio per “Striscia la Notizia”. Lo riporta il sito MBNews. A farne le spese anche il cameraman che lo accompagnava.

Secondo il sito brianzolo, Brumotti si trovava da sabato nel capoluogo brianzolo per documentare la situazione di degrado e spaccio cronico presente in alcune zone (nonostante i costanti controlli delle forze dell’ordine). L’episodio, in particolare, è avvenuto intorno alle 14 di oggi, domenica 12 gennaio, all’interno dei giardinetti di via Azzone Visconti.

Dalle prime informazioni sembra che ad aggredire Brumotti siano stati alcuni spacciatori della zona. Fortunatamente il coltello ha strappato soltanto i vestiti: sotto di essi, infatti, Brumotti indossava un giubbotto antiproiettile. Il suo collaboratore invece, è stato ferito alla gamba.

Immediato l’intervento del 118 e dei volontari della croce rossa. Sul posto sono sopraggiunti anche gli agenti della Questura di Monza, i quali hanno raccolto la testimonianza dell’inviato di Mediaset.