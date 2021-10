Vittorio Brumotti di nuovo aggredito mentre “documenta” lo spaccio per Striscia

Italia. Stava registrando un servizio insieme alla sua troupe per documentare lo spaccio di droga in una città del sud Italia quando è stato prima accerchiato e poi aggredito da una decina di persone.

È questa la brutta avventura che ha visto – di nuovo – come protagonista il noto inviato di Striscia La Notizia Vittorio Brumotti. L’episodio è avvenuto ieri, martedì 5 ottobre, a San Severo (Foggia), dove il conduttore del celebre tg satirico si trovava per lavoro.

A riferirlo – attraverso un post – è la pagina facebook di Striscia la Notizia. Brumotti è stato inseguito, accerchiato e in seguito colpito con pugni sul volto che gli hanno procurato un trauma giudicato guaribile in trenta giorni. A causa dell’aggressione sono rimasti contusi anche alcuni collaboratori del biker savonese e due degli agenti delle forze dell’ordine intervenuti.

“La ferocia di queste persone che pensano di dominare il territorio non ci fermerà. Continueremo a girare l’Italia e a denunciare tutte queste situazioni di degrado. Facciamolo tutti per i bambini, non si può far finta di nulla” fanno sapere dal tg satirico.

Il servizio integrale girato da Brumotti e i suoi collaboratori andrà in onda nei prossimi giorni.