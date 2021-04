Chiusura caselli a Spotorno e Finale: rischio viabilità sulle strade provinciali - IVG.it

Finale Ligure/Spotorno. Si è svolta una riunione in Prefettura per l’analisi del programma cantieri sulle rete stradale e autostradale del territorio provinciale. All’incontro, presieduto dal Prefetto, hanno partecipato Provincia di Savona, i sindaci del Comune di Finale Ligure e Spotorno, ANAS e Autostrada dei Fiori S.p.A.

Il piano dei cantieri in programma dalla prossima settimana presentato da ANAS e Autostrada dei Fiori ha rilevato una importante situazione di criticità. In particolare la chiusura dei caselli autostradali nella tratta tra Spotorno e Finale Ligure in programma dal 19 aprile (per dieci giorni – in orario notturno, dalle 22 alle 5) porterà un aumento sostanziale del traffico pesante sulle strade di competenza provinciale.

I mezzi pesanti infatti, per superare la tratta autostradale chiusa dovranno raggiungere l’Aurelia e gli unici collegamenti dai caselli a questa arteria sono la SP 8 in Comune di Spotorno (per circa 2,5 Km) e la SP 490 in Comune di Finale Ligure (per circa 2,7 Km).

Le strade in questione non sono adatte al passaggio dell’alto numero di mezzi pesanti ipotizzato (si parla di circa 300 mezzi ogni notte per senso di marcia, secondo i dati del traffico medio giornaliero forniti da Autostrade previo sopralluogo) perché hanno andamento a curve e tornanti, presentano strettoie e hanno un manto stradale non adatto e che potrebbe anche subire dei danni.

Tenuto conto delle caratteristiche del tracciato della via Aurelia tra Finale Ligure – Spotorno, e in particolare nel tratto di Capo Noli, si provvederà a regolare il traffico mediante l’istituzione di un senso unico alternato dal km 590+350 al km 591+700 circa, regolato da semafori assistiti da movieri. Per agevolare il transito veicolare, nei punti più critici e nella tratta a senso unico alternato, verrà dislocato personale addetto alla viabilità e due mezzi di soccorso meccanico pesanti per eventuali interventi che si dovessero rendere necessari.

Questa la preoccupazione sottolineata dal presidente della Provincia Pierangelo Olivieri e dal consigliere delegato alla Viabilità Luana Isella in una lettera inviata nella giornata di ieri a Prefettura, ANAS, Autostrada dei Fiori e ai Sindaci dei Comuni interessati. L’Ente Provincia non si sottrae alle proprie responsabilità ma intende evidenziare le problematiche effettive che potrebbero inficiare sull’andamento ordinario della viabilità provinciale compromettendo l’utilizzo quotidiano delle strade da parte di tutti i cittadini.

“Si tratta di una ennesima situazione di complessa operatività, fruibilità e “resilienza” per il nostro reticolo di viabilità Provinciale; siamo sempre pronti a raccogliere e supportare le richieste ed esigenze del territorio, di chi ci vive e di chi ci lavora, ma appare sempre più chiaro che servono risorse strutturali “diverse”, che consentano una adeguata manutenzione e sistematico adeguamento anzitutto delle direttrici principali” afferma il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri.

“Le due strade provinciali Sp490 e Sp 8 hanno la morfologia di strade di collegamento tra mare e collina, quindi a curve e tornanti dove se non regolati opportunamente i mezzi pesanti possono avere difficoltà di manovra e creare intralci alla normale circolazione. Ipotizzare 300 mezzi pesanti per 10 notti significa registrare danni e ammaloramenti agli asfalti e alle strutture stradali” conclude il consigliere delegato alla Viabilità Luana Isella.