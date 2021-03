Savona, manovra sbagliata per un tir: rimane incastrato sull’Aurelia e ferma il traffico

Savona. Un tir rimane incastrato sull’Aurelia, mentre cerca di svoltare sulla strada che porta alla guardia costiera. Una manovra non precisa, ma anche non facile dato il poco spazio disponibile, che ha causato per qualche minuto l’interruzione del traffico.

Ad aiutare il camionista diverse persone presenti, ma i tempi si sono allungati in quanto l’autista era straniero e non comprendeva la lingua italiana.

Tutto, però si è risolto per il meglio, il tir è riuscito nella “impresa” e a liberare la strada molto traffica e vicina anche all’ospedale San Paolo, durante la manovra, sono infatti passate anche alcune ambulanze.