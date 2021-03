Millesimo aderisce alla campagna “Io rispetto il ciclista” per sensibilizzare la sicurezza stradale

Millesimo. L’amministrazione comunale di Millesimo aderisce alla campagna “Io rispetto il ciclista”. “L’obiettivo – spiega il consigliere Nicolò Goso, promotore del progetto – è di sensibilizzare gli automobilisti per una guida sicura e soprattutto per un sorpasso ad un minimo di un metro e mezzo di distanza dell’automobilista rispetto al ciclista attraverso l’installazione di cartelli di avviso lungo le strade del nostro territorio comunale”.

L’iniziativa è stata lanciata a livello nazionale dall’omonima associazione, fondata da figure di spicco del ciclismo italiano come Paola Gianotti e Maurizio Fondriest insieme a Marco Cavorso padre di Tommaso, ragazzo di 14 anni ucciso nel 2010 mentre si allenava in bici.

“In data da definirsi, probabilmente tra aprile e luglio 2021 – prosegue Goso – Paola Giannotti prenderà parte al Giro della Liguria, terza tappa del Giro delle Regioni (dopo Piemonte e Toscana), pedalando per l’intera regione per valorizzare il territorio ed installare i cartelli sul rispetto del ciclista. Auspichiamo di averla nostra ospite.”

“In Italia muore un ciclista ogni 35 ore e tantissimi incidenti avvengono in fase di sorpasso – sottolinea l’assessore Roberto Scarzella-. Iniziative di questo genere trovano quindi la nostra condivisione in qualità di amministratori pubblici. Millesimo, come tutta la Valle Bormida è da sempre meta apprezzata e frequentata degli appassionati delle due ruote sia su strada che nei boschi, il nostro comune ha quindi deciso di aderire alla campagna, anche con la collaborazione di Marchisio Bici, proprio perché riteniamo che il ciclismo possa rappresentare un rilancio per il territorio e il turismo, promuovendo al contempo una mobilità sostenibile che incentivi all’utilizzo della bicicletta. Nelle settimane installeremo tutta la cartellonista di riferimento per questo importante progetto”.