Aldo Picalli svela le carte e presenta il “Progetto Millesimo”: ecco la sua lista civica

Millesimo. E’ nato “Progetto Millesimo”: Aldo Picalli, sindaco uscente, presenta la sua lista civica e dà inizio alla sua corsa elettorale in competizione con il suo ormai ex vice, Francesco Garofano, e Manuela Benzi. “Sono pronto a guidare il nostro paese per i prossimi cinque anni – commenta Picalli – Una decisione ponderata, ma semplice, in quanto rappresenta la naturale e logica continuazione del mio percorso amministrativo iniziato con profitto nel 2019, al quale voglio e debbo dare seguito. Un percorso segnato da grandi soddisfazioni, ma anche da qualche “boccone amaro”, difficile da buttare giù: ho sempre creduto nel lavoro di squadra, nella condivisione, nel rispetto reciproco, valori su cui ho fondato il mio lavoro (privato e amministrativo) e la mia vita. Ma evidentemente non tutti la pensano in questa maniera e hanno preferito scegliere strade diverse che non comprendo e non condivido, ma, seppur a malincuore, ho dovuto accettare”.

“Nel corso del mio mandato, nonostante due anni di pandemia, è stato portato avanti e concretizzato un lavoro serio, preciso e razionale, per elevare il livello e la qualità della vita di noi millesimesi e di tutti coloro che frequentano il nostro Borgo – prosegue il sindaco uscente – I progetti attuati a più livelli sono stati tanti e sono sotto gli occhi di tutti, così come la fitta rete di collaborazioni avviate con la Regione Liguria, con gli enti superiori e con le diverse associazioni sia a livello locale che nazionale. La mia è stata una presenza costante, nelle piazze, nelle vie e negli uffici tesa all’ascolto delle esigenze singole e collettive per trovare sinergie e soluzioni adatte a risolvere ed affrontare i diversi problemi che ogni giorno si sono presentati. Un impegno che ha richiesto energie, dedizione e tempo, tanto tempo… fattore di per se scontato, ma che solo determinate condizioni lavorative e famigliari possono consentire, e non è per tutti. Oggi tanti sono gli interventi, i progetti e le iniziative in corso, da concludere o avviare nei prossimi anni. Attività che, con l’assessore Armellino, sto continuando a portare avanti insieme all’ordinaria Amministrazione, perché, nonostante la fine del mandato, le lezioni alle porte e la defezione di buona parte della Giunta, il Comune deve continuare”.

Domani mattina, alle 10.30, in piazza Italia 13, sarà inaugurato il point elettorale. “I necessari e improcrastinabili impegni hanno fatto sì che il mio “lavoro” per la costituzione della lista e del programma si sia sviluppato con tempistiche più dilazionate rispetto ai mie competitor – conclude Picalli – Mentre è stata una scelta condivisa quella di un’unica presentazione della squadra, proprio perchè siamo un gruppo unito e coeso e non abbiamo prime donne da dover fare emergere, quindi con grande orgoglio posso dichiarare che insieme a me ci sarà una squadra bellissima, composta da tante anime diverse, per età, provenienza, estrazione sociale, esperienze di lavoro, di vita e umane, tutti indissolubilmente legati da un unico Comune denominatore: l’amore per Millesimo. Un paese dove molti di loro sono nati e cresciuti, dove altri sono arrivati e sono stati accolti come in una vera famiglia. Un amore che li ha portati a scegliere di candidarsi per curare e far crescere ancora di più il Borgo, per renderlo il luogo ideale dove vivere oggi, ma soprattutto domani. Siamo consapevoli dell’importanza e della delicatezza che l’amministrare un Comune comporta, nel rispetto della fiducia data, e garantisco che il nostro impegno, il nostro tempo e la nostra dedizione saranno sempre rivolti a ottenere il miglior risultato possibile per tutta la nostra collettività”.

Ecco i nomi della lista:

Armellino Milena – 49 anni – Laurea in Storia Moderna, giornalista, assessore esterno uscente al Turismo e Commercio;

Berruti Andrea – 26 anni – Ingegnere aerospaziale, insegnante;

Brioschi Yuri – 47 anni – Consulente assicurativo e finanziario; membro del consiglio direttivo dell’Asd Millesimo calcio e team manager della Prima squadra; membro del consiglio direttivo della Pro loco di Millesimo;

Da Rold Antonella – 58 anni – pensionata, milite della Croce Rossa di Millesimo, Consigliere di maggioranza uscente;

Ghiso Damiano – 52 anni – Commerciante, Istruttore Federazione ciclistica italiana;

Molinaro Maria – 75 anni – Commerciante pensionata;

Neza Ardian – 49 anni – Operaio tecnico, volontario della Protezione civile;

Palmato Giorgio – 22 anni – Studente universitario: laurea triennale in Filosofia, sta conseguendo la laurea magistrale;

Pastorino Silvano – 68 anni – Ingegnere elettronico pensionato, già amministratore millesimese;

Ravina Susy 58 anni – Laurea in Architettura, impiegata amministrativa finanza e controllo, giudice federale pattinaggio artistico;

Rosso Daniele – 52 anni – Artigiano;

Schettini Riccardo – 28 anni – Autista.