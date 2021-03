Albenga: via libera al progetto per la depurazione a Vadino

Albenga. È stato protocollato in Provincia il progetto relativo al completamento della depurazione di Albenga.

“APS (gestore unico dell’Ato idrico integrato) ha recepito il progetto relativo al collettamento di Vadino redatto dall’ing. Angelo Gallea per conto del Comune di Albenga e lo ha trasmesso all’Autorità d’Ambito per la convocazione della conferenza di servizi necessaria a completare l’iter autorizzativo e mandare in gara l’intervento”.

“Questo permetterà ad Albenga di arrivare al 100% della depurazione ed uscire completamente dalla sanzione europea”.

“Ricordiamo infatti che da novembre il 70% di Albenga è collegata a Borghetto Santo Spirito e sono già state inviate le analisi dei reflui all’Autorità d’Ambito in modo da ottenere una riduzione del 70% della sanzione” conclude.

“Questo è il passo decisivo attraverso il quale è iniziato ufficialmente l’iter autorizzativo che vedrà sedere al tavolo di discussione tutti i soggetti coinvolti in quello che, per la nostra città, è un progetto di fondamentale importanza” aggiunge il sindaco Riccardo Tomatis.

“Siamo soddisfatti di come sta funzionando l’impianto primario di trattamento in viale Che Guevara che ci ha permesso di arrivare a depurare il 70% dei nostri reflui” conclude il primo cittadino ingauno.