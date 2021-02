Savona 2021, ora è ufficiale: dal Partito Democratico pieno sostegno a Marco Russo

Savona. L’assemblea provinciale del Partito Democratico di Savona, riunitasi il 10 febbraio 2021, ha approvato all’unanimità il documento proposto dal segretario provinciale Giacomo Vigliercio, in condivisione con i circoli cittadini, che impegna il Partito ad allearsi con l’aggregazione civica “il Patto per Savona” che ha indicato alla candidatura a sindaco per il Comune di Savona l’avvocato Marco Russo, rinunciando, vista la totale condivisione della scelta, a ricorrere alle primarie.

“Questa decisione – spiegano i democratici savonesi in una nota – è giunta al termine di un percorso di discussione e di ascolto degli iscritti, dei circoli della città, che ha segnato molti momenti di confronto con Marco Russo e con il Patto che proseguiranno con ancora maggior frequenza. L’assemblea provinciale ha visto una grande partecipazione dei suoi membri e ha espresso in modo convinto e coeso il sostegno a questa scelta proposta a nome della segreteria, dell’Unione Comunale di Savona, dal segretario provinciale”.

Due sono gli elementi principali che sono stati evidenziati dai numerosi interventi che si sono succeduti: “La natura civica del ‘Patto per Savona’, che è il naturale seguito di un lavoro di elaborazione e di confronto, promosso da Marco Russo insieme a numerosi cittadini savonesi di diversa estrazione politica e sociale e che si sono rivolte ai partiti e alla città chiedendone il contributo per elaborare non un semplice elenco di cose da fare, necessarie, certamente, ma non sufficienti se non inserite in un progetto organico che proponesse una idea di città aperta, inclusiva e dinamica. Una città all’altezza della sua funzione di capoluogo che è indispensabile per il rilancio dell’intera provincia, come è stato evidenziato da tanti interventi di dirigenti del PD del territorio provinciale – spiegano i dem -. La figura di Marco Russo, professionista stimato, limpida persona la cui onestà mai è stata lontanamente eccepita da alcuno. Marco è erede di una famiglia di democratici che ha dato alla città importanti contributi e che si è sempre distinta per la propria capacità e per la propria limpidezza. Marco ha saputo essere inclusivo e la sua proposta ha ottenuto il consenso e la adesione di tanti cittadini di diversa estrazione e orientamento”.

“Il Partito Democratico tutto è quindi impegnato da oggi a sostenere convintamente questa proposta ai cittadini di Savona e si rivolge a tutte le forze democratiche e riformiste della città invitandole a partecipare a questa proposta civica e aperta, conferendo ad essa il proprio contributo di idee per consentire a Savona di uscire da questa fase di depressione aggravata dalla incapacità e dal fallimento della amministrazione che sta ingloriosamente concludendo il proprio mandato, proponendo, oltre alla propria manifesta inadeguatezza, anche una immagine opaca di se stessa. Noi vogliamo una città aperta, capace di scelte coraggiose, che sappia attrarre risorse ed energie mettendo a frutto le proprie tante qualità e opportunità. La proposta che ci avanza il ‘Patto per Savona’ procede in questa direzione e invitiamo i cittadini e le forze politiche che condividono la critica più severa verso la amministrazione uscente a sostenerla ed arricchirla” concludono dal PD.