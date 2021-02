Millesimo, il calendario dei tornei di primavera

Millesimo. L’Asd Millesimo Calcio guarda al futuro col giusto ottimismo e si porta avanti, rendendo noto il programma per i tornei primaverili del settore giovanile.

“Siamo in attesa di sapere se si potranno fare o meno, ma nel caso ci faremo trovare pronti e organizzati per far giocare i nostri giovani e non solo – dichiarano i dirigenti giallorossi -. Se ci sarà concesso speriamo di poter far divertire i bambini e ragazzi che parteciperanno”.

Di seguito il programma dei tornei di primavera organizzati dall’Asd Millesimo Calcio.

Sabato 1 maggio Trofeo della Gaietta per Piccoli Amici 2014/2015 al campo in sintetico Giuseppe “Pucci” Garello

Domenica 2 maggio Memorial Edy Amendola per Esordienti 2009 al campo Comunale in erba naturale

Domenica 9 maggio Memorial Giuseppe “Pucci” Garello per Primi Calci 2013/2014 al campo in sintetico Giuseppe “Pucci” Garello

Domenica 16 maggio Mresciu Cup per Giovanissimi 2006 al campo Comunale in erba naturale

Domenica 23 maggio Trofeo Del Carretto per Piccoli Amici 2015 al campo in sintetico Giuseppe “Pucci” Garello

Domenica 30 maggio Memorial Edy Amendola per Primi Calci 2012 al campo in sintetico Giuseppe “Pucci” Garello

Mercoledì 2 giugno Trofeo Città di Millesimo per Giovanissimi 2007 al campo Comunale in erba naturale

Domenica 6 giugno Trofeo GialloRosso per Pulcini 2011 al campo in sintetico Giuseppe “Pucci” Garello

Domenica 13 giugno Memorial Vittorio “Beppe” Viglino per Esordienti 2008 al campo Comunale in erba naturale

