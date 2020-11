Qualità dell’aria in Valbormida: lunedì consiglio provinciale monotematico, martedì interrogazione in Regione

Valbormida. “La qualità dell’aria in Valbormida è una questione che va affrontata ora, con la massima serietà ed attenzione a tutela di tutti i cittadini del territorio”. A farlo notare è Simone Ziglioli, coordinatore del Pd valbormidese.

“È assodato che il benzene e il benzo(a)pirene siano sostanze altamente pericolose e cancerogene – scrive – Le rilevazioni dell’Arpal in Valbormida su alcune centraline hanno rilevato valori, di presenza delle due sostanze, anche decine di volte superiori al limite annuale consentito. Serve attivare in tutte le sedi competenti azioni concrete che vadano nella direzione di tutela della salute e parallelamente a pianificare, e programmare politiche del lavoro lungimiranti che consentono di garantire l’occupazione e la sostenibilità ambientale, anche pensando all’utilizzo dei fondi Europei stanziati per il recovery fund e il Green Deal”.

“Si è riuscita ad attivare un importante azione politica sinergica su tutti i piani politico istituzionali che sta svolgendo un lavoro importante e attento. A partire dai gruppi consiliari Cairo Democratica e Cairo Civica (Giorgia Ferrari, Matteo Pennino, Alberto Poggio, Nicolò Lovanio e Silvano Nervi) che hanno presentato interrogazioni all’amministrazione cairese, per continuare a livello provinciale dove il gruppo provinciale PD composto da Massimo Niero, Mattia Fiorini e Rodolfo Mirri, ha chiesto ed ottenuto un consiglio provinciale straordinario monotematico, che si svolgerà lunedì, per discutere e assumere impegni precisi sulla questione. A livello regionale il consigliere PD Roberto Arboscello presenterà martedì un interpellanza a riguardo in consiglio regionale”.

“Voglio veramente ringraziare tutti per il grandissimo lavoro – conclude Ziglioli – l’impegno e la serietà con la quale stanno operando su questa importante questione per il territorio valbormidese. Questo vuole essere l’inizio di un percorso che dovremmo affrontare tutti in maniera sinergica, amministratori e forze politiche, in maniera seria e condivisa per il benessere della comunità a tutela di due cose fondamentali quali salute e lavoro”.