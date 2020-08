Andora. Pablo Barnes e Virginia Olivieri, i due fortissimi ultrarunners, coppia nella vita e ormai adottati dal territorio ligure, sono scattati alle ore 7,20 e correranno fino alle 13,20 nel porto di Andora.

Il comune andorese partecipa, infatti, con questi due straordinari testimonial, alla 6 ore benefica internazionale IAU 6h Virtual Global Solidarity Run.

Sul percorso anche Ilario Simonetta, consigliere delegato allo sport e ultrarunner, che per un’ora ha accompagnato al ritmo di Barnes (4’31″/4’33” al km) il gruppo formato da Virginia Oliveri, Daniele Guerrini da Seborga, Luca Casella, Alessio Revello, Fabio Defendini, Diego Di Toma ed Antonella Schenardi. Presente anche Luciano Costa, presidente dell’Asd RunRivieraRun.

“Percorso perfetto per una sei ore” ha commentato Pablo Barnes, promuovendo il tragitto in riva al mare di Andora, certificato Fidal, di due chilometri, che caratterizzerà il prossimo 8 novembre la prima ultramaratona di 6 e 12 ore della Liguria che, organizzata dal Comune di Andora con la collaborazione dell’Asd RunRivieraRun, era stata rinviata dal 29 febbraio a causa dell’emergenza Covid-19.

Barnes e Olivieri hanno una lunga fila di successi nel loro palmarès, sia nelle gare su strada sia in quelle di trail running: rappresentano due icone per tutti gli atleti, non solo in Liguria, che desiderano affrontare prove estreme come quelle delle Ultra, siano esse su strada o sui sentieri e in montagna.