Coppa Italia/Eccellenza: S.F. Loano sfiora l’impresa, Celle Varazze eliminato

Primi verdetti dalla Coppa Italia di Eccellenza. Il Pietra Ligure rispetta il pronostico e dopo la vittoria per 2 a 1 in trasferta supera anche tra le mura amiche del De Vincenzi il Molassana con un netto 4 a 1 (qui la cronaca completa). Umori diversi per le altre due savonesi. Eliminazione “dolce” per la San Francesco Loano. Dopo la sconfitta per 4 a 0 all’andata, la formazione di Cristian Cattardico ha vinto 3 a 0 dando quindi risposte importanti. Nel primo tempo goal di Campelli, nella ripresa marcature di Balla e Halaj. Non ingrana ancora il Celle Varazze del mercato “extra lusso”. Per tutti giocare con l’Arenzano è come “andare dal dentista” (citando quel che si dice dell’Atalanta), ma non ci si aspettava una così prematura eliminazione. A seguito dell’1 a 1 del Gambino, ieri alla prima ufficiale in casa la squadra di mister Valmati ha perso 3 a 1. In vantaggio con Federico Calcagno, le civette si sono fatte rimontare dai genovesi, andati in goal con Matteo Calcagno, Minardi e Rezi.

Le formazioni

Celle Varazze: Mitu, Galatolo, Damonte Alessandro, Bottino, Guida, Ravoncoli, Gnecchi, Calcagno Fecderico, Akkari, Battaglia, Anselmo. A disposizione: Tredici, Garibbo, Canovi, Schirru, Righetti, Bonanni, Saracco, Preti, Ventre. Allenatore: Enrico Valmati.

Arenzano: Vallarino, Pittaluga, Calcagno Matteo, Calcagno Andrea, Piccardo, Bonanno, Damonte Lorenzo, Bruzzone, Minardi, Pastorino, Cicirello. A disposizione: Faggiano, Patera, Baroni, Thellung, Lagorio, Pellicciari, Trocino, Rezi, Fazzi. Allenatore: Alberto Corradi.

San Francesco Loano: Gallo, Campelli, Leo, Assane, Balla, Basso, Cauteruccio, Valentino, Halaj, Buonocore, Vierci. A disposizione: Ghizzardi, D’Aiuto, Carastro Luigi, Oxhallari, Staltari, Marzano, Bonifazio, Carastro Leonardo, Auteri. Allenatore: Cristian Cattardico.

Genova Calcio: Dondero, Cavalli, Guiffrey, Boero, Capotos, Cariolano, Volgger, Maresca, Gabionetta, Basciano, Brunozzi. A disposizione: Montenegro, Bigini, Tagliavacche, Andrade, Parente, Oliveri, Ottonello, Maisano, Riggio. Allenatore: Giuseppe Maisano.