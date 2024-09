Calcio, Savona. Rignanese si sblocca con una tripletta: “Non avevo ansia di far goal”

Ci sono tante aspettative sul Savona. Come ogni anno e ogni anno che passa sempre di più. Tanta è la voglia infatti di abbandonare la Prima Categoria. Nelle amichevoli estive e all’esordio contro l’Old Boys Rensen(0 a 0) si era palesata qualche difficoltà nel fare goal. Normale che nel mirino finiscano le prime punte, in particolare Fabio Rignanese, arrivato dall’Ovadese in Promozione. “Mugugni” social prematuri per quanto legittimi ma a cui l’attaccante ha prontamente risposto.

Sue infatti le tre reti con cui oggi il Savona ha battuto 3 a 0 lo Sciarbo&Cogo. Una prestazione particolarmente gradita dagli ultras: “La standing ovation fa piacere – esordisce l’attaccante -. Dobbiamo continuare così. Sapevo che il goal sarebbe arrivato. Mi sono arrivati dei bei cross. In un’occasione solo avrei potuto fare di più. Bella parata ma potevo fare di più. Ora dieci giorni e poi il campionato”.

Oggi mister Monte ha optato per un modulo diverso, abbandonando il rombo per allargare la squadra con il 4-3-3 con un centrocampo a triangolo (Uruci e Gaggero a schermo davanti alla difesa e Salis più avanti) e due ali, Romano e Briano, per fornire cross. “Spero di passare in Coppa Liguria, giusto andare avanti. Mi sono trovato bene sia oggi sia con l’altro modulo. Oggi forse abbiamo creato di più ma su questo decide il mister“, commenta Rignanese.

Esultanze particolarmente vibranti, alla Balotelli in Italia-Germania ma senza togliersi la maglietta: “Risposta ai primi mugugni social? – conclude -. No, non avevo ansia di fare goal. Ero incazzato con me stesso perché non avevo giocato come avrei voluto contro l’Old Boys Rensen. Non c’è problema sulle critica. Quando si vince chi critica poi sale sul carro, ma ci stanno le critiche”.

La classifica del minigirone a tre squadre recita Savona 4, Old Boys Rensen 1, Sciarbo&Cogo. Il Savona passa il turno se l’Old Boys non vince contro lo Sciarbo&Cogo o se vince con meno di tre goal di scarto.