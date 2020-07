Vado FC, il settore femminile è pronto per la sua dodicesima stagione di attività

Vado Ligure. Il settore femminile del Vado FC 1913 si avvia alla sua dodicesima stagione di attività sportiva. Infatti, dopo il forzato stop dovuto all’emergenza Covid-19, tutto è ormai pronto per riprendere un percorso iniziato nel 2009 con la presidenza di Marco Porcile e proseguito poi con quella di Franco Tarabotto.

Anche nella stagione 2020/2021, l’allenatrice Nadia Galliano si occuperà, assieme al resto dello staff tecnico-dirigenziale, sia della cura della prima squadra (seconda in classifica alle spalle del Genoa nel momento dell’interruzione del campionato di Eccellenza 2019/2020) sia di quella del settore giovanile, che la società vuole provare a migliorare ulteriormente.

Per raggiungere tale obiettivo, sempre sotto la guida di Nadia Galliano, nelle prossime settimane verranno organizzati nelle strutture gestite dal Vado FC una serie di open day per avvicinare e coinvolgere nel progetto tecnico nuove piccole atlete, poiché il club rossoblù intende continuare ad essere un importante punto di riferimento per tutto il mondo del calcio femminile della provincia di Savona.

A livello dirigenziale, il vicepresidente Roberto Aragno e la responsabile organizzativa Sabrina Traina, anche in questa nuova stagione sportiva, saranno costantemente al fianco delle ragazze rossoblù, così come continuerà ad esserci l’importante collaborazione con mister Vincenzo Eretta ed il settore giovanile maschile.

Nella foto sopra: Nadia Galliano e Sabrina Traina

Luca Tarabotto, Nadia Galliano, Sabrina Traina