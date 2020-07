Vado Femminile, si riparte con numerose novità di mercato

Vado Ligure. Al via la dodicesima stagione del Vado Femminile. La squadra della confermata allenatrice Nadia Galliano, dopo il secondo posto ottenuto in campionato nella scorsa stagione alle spalle del Genoa, inizierà la preparazione lunedì 10 agosto con due allenamenti settimanali, e un ritiro di tre giorni previsto per fine agosto.

Per quanto riguarda la rosa a disposizione di mister Galliano, vanno registrate alcune novità: rientrano a Vado Noelia De Luca, che lo scorso anno ha militato nel Campomorone, squadra genovese iscritta al campionato nazionale di Serie C; Michela Pesce anche lei proveniente dal Campomorone, ma in passato già nel settore giovanile del Vado e poi nel Cuneo, dove ha contribuito alla promozione della società piemontese in Serie A; Ilaria Simeoni, altra giocatrice che torna a Vado dopo un’esperienza genovese, prima con il Genoa Women e lo scorso anno con il Campomorone; Valeria Parodi, anche per lei un ritorno in rossoblù, arriva dall’Alassio insieme a Letizia Rizzuto (nella foto). E dopo due stagioni con il Fossano, un altro gradito ritorno è quello di Irene Araldo, anche lei calciatrice cresciuta nel settore giovanile del Vado.

Lasciano invece il Vado per motivi di lavoro e di studio Maria Laura Beltrandi e Silvia Parodi.

“A tutte le neo rossoblù un benvenuto da parte della società – scrive la dirigenza vadese -. A Maria Laura e Silvia vanno da parte della società un grande in bocca la lupo per il loro futuro e un grazie per l’impegno messo a disposizione della squadra nella passata stagione“.