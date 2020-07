“Ceramica viva: gli artisti”, online un video sulla creatività degli artisti savonesi

Da venerdì 24 luglio viene diffuso sul web e tra i social a cura e con il patrocinio dei Comuni di Albissola Marina, Celle Ligure, Savona, Vado Ligure e dell’Associazione Ceramisti Albisola e in collaborazione con il Comune di Albisola Superiore, il filmato “Ceramica Viva: gli artisti”.

Esso è composto da foto e testi, dedicati a quarantatre artisti che esprimono in ceramica la propria creatività con un segno originale presso manifatture o con proprio atelier ad Albisola Superiore, Celle Ligure e Sassello. Un secondo filmato, con lo stesso titolo, proporrà, successivamente, la figura e l’opera di ventinove altri artisti, attivi, a loro volta, in analoga situazione, ad Albissola Marina, Savona, Valleggia, Noli.

“Ceramica Viva: gli artisti” viene realizzato dallo studioso Federico Marzinot, con la collaborazione tecnica e grafica dell’artista Paolo Pastorino; fa parte del Progetto “Ceramica viva”, sempre a loro cura, per promuovere la figura e l’attività di chi fa ceramica o per la ceramica nelle due Albisole, a Celle Ligure, Noli, Pontinvrea, Sassello, Savona, Vado Ligure, Valleggia.

In tale ambito è già stato proposto sul web e tra i social dal 13 giugno scorso il filmato “Ceramica Viva” dedicato a manifatture ceramiche di alcune di tali località. Ai due filmati “Ceramica Viva: gli artisti” faranno seguito quelli – sempre di foto e testi – dedicati, di volta in volta, rispettivamente, a chi opera nella ceramica secondo i dettami del design, alla proposta della ceramica in musei, gallerie d’arte, in ambienti all’aperto o con studi tecnici e storici, al “Presepe degli Abissi”, in ceramica, posto l’8 dicembre scorso sul fondo del mare di Albisola ed infine ad un omaggio – con l’immagine della persona o d’una sua opera – agli artisti della ceramica scomparsi nel periodo 2005-2020.