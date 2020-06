Albisola Superiore. Da oggi Albisola Superiore la città della ceramica che fa coppia con la vicina Marina ha una nuova panchina d’artista. Oltre le panchine contro la violenza sulle donne e contro il bullismo, la città si colora con una nuova seduta dipinta dall’artista Pietro Bulloni e donata al Comune di Albisola Superiore, battezzata “Libri al vento”.

La cerimonia di inaugurazione della panchina si è svolta in queste ore alla presenza dell’assessore Luca Ottonello, dell’assessore alla cultura Simona Poggi e l’assessore al sociale Massimo Sprio e, eccezionalmente, del conduttore Fabio Fazio, in compagnia dell’artista Bulloni.

La giornata si inserisce nell’ambito del progetto “Cultura. 360°”, ideato dalla stessa Poggi per promuovere l’arte all’interno degli spazi pubblici di Albisola.

“Questa panchina è stata posizionata in via alla Massa, accanto alle scuole e alle panchine gialle realizzate contro il bullismo e il cyberbullismo. Questa volta è stata dedicata al mondo della lettura. È una panchina a matrice pop, linguaggio pittorico tipico dell’artista, che predilisce il movimento e le forme morbide” spiega l’assessore Poggi.

Ma a esprimere il proprio impegno per il territorio anche Fabio Fazio, che ha commentato: “Albisola è uno stupore continuo, una sorpresa unica. Io non smetto di raccontare come il nostro territorio sia un volano che va a costruire il nostro immaginario. Credo fermamente che ogni occasione sia bellissima, gratuita e da non sprecare per essere migliori”.