Albisola Superiore. E’ stata data nuova vita alle panchine situate nel parco gioco accanto all’Istituto comprensivo delle Albisole. L’opera di restyling è stata attuata da alcuni cittadini volenterosi, che, con il loro carico di pennelli e barattoli di vernice hanno pitturato con vari colori le panchine.

“Come potete vedere, in qualche ora, il parco ha cambiato in parte il suo aspetto, questo a testimonianza che tutti noi, nel nostro piccolo, possiamo contribuire alla manutenzione del nostro paese, con attività di decoro” commenta il consigliere comunale Romina Scala, anticipando che “presto insieme all’assessore Calogero Massimo Sprio lanceremo un’iniziativa per coinvolgere i cittadini ‘attivi’ giovani e meno giovani, che hanno voglia di mettersi in gioco, dedicando il proprio tempo libero alla messa in atto di tanti piccoli interventi come questo”.

“Ringrazio, a nome di tutta l’amministrazione, i cittadini che giornalmente si prestano per queste piccole, ma fondamentali attività – conclude il consigliere – Ognuno nel suo piccolo può fare la differenza”.