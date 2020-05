Savona. TPL Linea rafforza la digitalizzazione della sua rete commerciale al fine di rendere sempre più facile l’accesso ai servizi di trasporto pubblico.

I clienti che, dal 1 giugno 2020 al 31 agosto 2020, acquisteranno il proprio abbonamento mensile o settimanale tramite l’applicazione “My Cicero” saranno premiati con uno speciale sconto sul costo del titolo di viaggio.

Inoltre, gli abbonamenti settimanali acquistati online nel periodo della promozione avranno validità settimanale dal giorno dell’acquisto; questo diversamente da quanto accade con l’acquisto degli abbonamenti settimanali in formato cartaceo, che hanno validità settimanale esclusivamente dal lunedì alla domenica.

Per procedere all’acquisto dei titoli di viaggio online, e quindi godere della promozione, è necessario scaricare l’App “My Cicero” o registrarsi sul sito www.mycicero.it: sono sufficienti nome, cognome e mail.

“My Cicero” uno dei sistemi applicativi maggiormente utilizzati nell’ambito della sosta e della mobilità.

La tipologia di titoli di viaggio acquistabili tramite l’applicazione sono:

Biglietti ordinari

Biglietto giornaliero 24 ore intera rete

Abbonamenti mensili e settimanali.

Come funziona?

Scarica l’App “My Cicero” o registrati sul sito www.mycicero.it: bastano nome, cognome ed email.

L’App è gratuita ed è disponibile per IOS e ANDROID:

1. Scegli “Trasporto”

2. Scegli “Soluzione di Viaggio” ed acquista il biglietto dell’itinerario prescelto.

Oppure scegli l’azienda di trasporto cliccando su “Biglietteria”, nella sezione “Trasporto” e seleziona TPL Linea.

Scegli la tipologia del titolo di viaggio:

1. Biglietti ordinari: è possibile acquistare su “My Cicero” ogni tipologia di biglietto, compreso il biglietto 24 ore che copre l’intera rete.

2. Abbonamento settimanale o mensile:

Seleziona il tipo di abbonamento cliccando su “Rinnova abbonamenti”. Inserisci il numero della tessera “My Cicero” (generata gratuitamente nell’applicazione stessa) e scegli il titolo di viaggio in base alla zona alla durata, il titolo può essere attivato da subito oppure può essere indicata una data di inizio validità.

I titoli di viaggio saranno visualizzati nella sezione “I Miei Titoli”.

Come Pagare?

Su “My Cicero” puoi utilizzare il tuo credito personale oppure ogni volta che acquisti, scegliere uno dei diversi metodi di pagamento a disposizione.

LINK: https://www.tpllinea.it/index.php/tariffe/titolo-di-viaggio-smartphone/

Il presidente di TPL Linea Simona Sacone e il direttore generale Giovanni Ferrari Barusso dichiarano: “Crediamo fortemente nella facilitazione dell’acquisto dei titoli di viaggio online, certi che sia la via giusta per agevolare e fidelizzare la clientela del trasporto pubblico: con questa piattaforma online lanciamo una promozione vantaggiosa per tutta la nostra utenza”.