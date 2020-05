Savona. Sono giunte alla vigilia della riapertura, alle 18,30 di ieri sera, le linee guida dal Governo, con relativo DPCM, ma il mercato settimanale di Savona ha potuto riaprire nella sua totalità ed in piena sicurezza.

“La collaborazione con Regione Liguria ed in particolare con l’assessore Benveduti, le associazioni di categoria, la Polizia Municipale, gli operatori economici ha consentito di colmare l’imperdonabile ritardo e la palese incapacità di questo Governo che, solo a poche ore dalla ripartenza, ci ha trasmesso le linee guida”. A commentare è l’assessore Maria Zunato che prosegue: “Prendendo atto dei ritardi cronici e della palese incapacità di programmare, più volte dimostrata, da questo Governo, ci eravamo portati avanti con tavoli di lavoro assidui che concretamente potessero consentire la ripartenza in tempi rapidi, con regole certe e molto buon senso.”

di 10 Galleria fotografica Fase 2, il giorno della ripartenza









“Abbiamo più volte esplicitato che gli operatori economici hanno assoluta esigenza di riprendere la propria attività, con poche regole chiare che siano rispettose dei criteri di sicurezza ormai noti, tuttavia solo a poche ore di distanza dalla data, indicata dal Governo, per la riapertura, i nostri imprenditori sono stati messi in condizione di conoscere le modalità operative con la stessa logica con cui si uscirebbe la mattina di casa vestendosi dopo, sul pianerottolo o per strada! I nostri imprenditori alla stessa maniera son stati lasciati nudi, alla mercè di possibili sanzioni, nel caos più totale e nell’incertezza: questo dopo che è stato loro imposto il fermo e, che sempre grazie a questo Governo, anche la speranza è divenuta un bene di lusso!”.

“Con il pragmatismo che connota Regione Liguria, sono stati stanziati 10 milioni di euro a sostegno dei costi di gestione legati alla riapetura dopo il lockdown, al fine di aiutare le imprese a garantire il rispetto delle linee guida nazionali e regionali e delle misure di sicurezza per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Sars Cov 2. Con un contributo a fondo perduto fino al 60%: i fondi serviranno ad attrezzare adeguatamente le attività agli standard richiesti per operare in sicurezza. La procedura informatica offine è già disponibile sul sito di Filse” conclude l’assessore Zunato.