Savona, Gianfranco Ricci chiuderà il ciclo “Incontriamoci in Oratorio”

Savona. Lunedì 29 aprile alle ore 20:45 nell’Oratorio Nostra Signora di Castello, in via Alessandro Manzoni, sarà recuperato l’incontro con Gianfranco Ricci sul tema “Laudate et exultate: la santità a portata di mano e di cuore” che avrebbe dovuto tenersi l’8 aprile ma è poi stato rinviato a causa dei lavori di smontaggio della scultura lignea “La deposizione dalla croce” di Filippo Martinengo “il Pastelica”, ora soggetta a restauro.

La conferenza chiuderà il miniciclo “Incontriamoci in Oratorio”, organizzato dalla Diocesi di Savona-Noli, dall’Associazione Culturale “Renzo Aiolfi” e dalla Confraternita Nostra Signora di Castello. Graziano Interbartolo curerà l’intermezzo musicale e la priora Sonia Pedalino ci farà scoprire “I legni processionali dell’Oratorio di N.S. di Castello: arte, religiosità e devozione popolare”.

L’evento è aperto a tutti, in particolar modo ai confratelli dei sodalizi della diocesi.