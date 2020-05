Savona. Dopo il debutto “parziale” due settimane fa, con i banchi di alimentari in piazza del Popolo, via Monti e via Brusco, oggi torna per la prima volta il mercato di Savona nella sua versione “completa”. Un ritorno alla normalità frutto, ovviamente, del nuovo Dpcm e delle riaperture annunciate ieri da Governo e Regione Liguria.

Un mercato comunque anomalo, con gli operatori in mascherina e i nastri per terra a delimitare le distanze interpersonali. Ma comunque il primo, vero segnale di ritorno alla normalità.

E in occasione della riapertura del mercato settimanale gli operatori a mezzogiorno, dopo i 12 rintocchi delle campane cittadine, usciranno dai loro stalli per fare un lungo e caloroso applauso in ricordo dei caduti a causa Covid e per ringraziare l’amministrazione per la ripartenza delle loro attività.

L’evento dovrebbe tenersi in contemporanea in tutte le piazze d’italia dove si svolge il mercato.