Vela paralimpica, la LNI Savona presente alla terza tappa del campionato regionale classe Hansa 303

Savona. Invece del consueto programma di un fine settimana, la terza tappa del campionato regionale ligure della classe Hansa 303 di vela paralimpica si è concentrata nella sola giornata del 25 aprile, con i singoli al mattino e gli equipaggi in doppio al pomeriggio, a cura della L.N.I. di Chiavari-Lavagna.

Vi hanno partecipato 19 velisti, di cui 5 in singolo al via alle ore 8, e 14 in doppio alle ore 13. Questo formato è stato adottato perché nel fine settimana la classe ha un altro impegno al prestigioso Trofeo Accademia Navale di Livorno.

Questa la sintesi del veterano Piero Maresca, quest’anno portacolori della L.N.I. Savona, per le tre regate del singolo di prima mattina: “Nelle prime due prove, con 8-9 nodi di tramontana, ho girato la boa di bolina sempre primo ma sono arrivato 4° e 3°. Nella terza prova, con vento che girava verso scirocco, rinforzando, ho girato tutte le boe per primo, compresa la linea di arrivo. Devo fare allenamento per l’andatura in poppa dove sono un po’ lento”.

In realtà il fattore peso-forte del timoniere incide parecchio, perché con la brezza leggera risulta utile per tenere la barca sbandata in bolina, favorendo la forma delle vele, ma rallenta la barca in poppa, mentre con il vento teso contribuisce a controllare lo sbandamento per mantenere lo scafo nelle giuste linee d’acqua in tutte le andature: a Piero servirebbe sempre vento gagliardo come nella terza prova.

Questa la classifica: successo di Luca Prister a 6 punti (1-1-4), seguito da Roberto del Tufo a 7 punti (3-2-2), entrambe della L.N.I. Chiavari, con terzo posto di Piero Maresca (4-3-1) della L.N.I. Savona. Stranamente ai piedi del podio Eleonora Ferroni, nel mare di casa che conosce bene, a 9 punti (2-4-3), con quinto posto per l’esordiente Marco Garibaldi della L.N.I. Chiavari a 16 punti (dnf-5-5).

Al pomeriggio, invece, le barche in doppio hanno svolto la prima prova con brezza da Est-Sud-Est e la seconda e terza prova con vento da Nord-Ovest portato da un temporale sulle alture.

Successo di Enrico Carrea e Giacomo Ghini della L.N.I. Genova Sestri Ponente a 4 punti (1-1-2). Molto combattuta la sfida per il 2° posto, conquistato in rimonta con una determinante vittoria nell’ultima prova da Antonella Rizzuto e Daniele Gualchi a 7 punti (3-3-1), davanti ai chiavaresi Eleonora Ferroni e Luca Prister a 7 punti pari merito (2-2-3). Quarto posto per Edoardo Gallo con il padre Alfonso della L.N.I. Savona a 12 punti (4-4-4). Al quinto posto la esordiente Elisa Vavassori con Luca Petrogalli della L.N.I. Chiavari a 17 punti (7-5-5), seguiti da Furio Nalbi e Roberto Goinavi della L.N.I. Savona a 18 punti (5-7-6) e da Patrizia Aytano con Rosanna Lertora della L.N.I. Genova Sestri Ponente a 19 punti (6-6-7).

La quarta tappa del Campionato Regionale è in programma alla L.N.I. Savona il 4 e 5 maggio, quando sarà anche valida come Campionato Zonale.