Savona. Oggi il mercato di Savona è finalmente tornato, per la prima volta, nella sua versione “completa”. E gli ambulanti savonesi, insieme ad altri commercianti, hanno voluto celebrare il ritorno alla normalità con un tributo doveroso.

Foto 2 di 2



A mezzogiorno, infatti, dopo i tradizionali 12 rintocchi delle campane cittadine, è stato dedicato un lungo, caloroso e commovente applauso in ricordo dei caduti a causa del Covid-19 e per ringraziare l’amministrazione per la ripartenza delle loro attività.

Un evento che non si è tenuto solo nel savonese, ma in numerose piazze d’Italia. Nel video, commenti, pareri e impressioni sull’evento e sulla ripartenza da parte di Giulio Rossi, presidente regionale Anva Confesercenti, e Amedeo Mosca presidente provinciale di Fiva Confcommercio.