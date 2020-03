Savona. Un appello video da dentro la Terapia Intensiva dell’ospedale San Paolo di Savona, per far comprendere a tutti la portata dell’emergenza e spingerle a rimanere in casa. A lanciarlo è il dottor Brunello Brunetto, direttore del dipartimento di emergenza di Asl 2.

“Quella che vedete è l’area della nostra Terapia Intensiva – spiega – nella quale in questo momento sono presenti 7 pazienti con polmonite da Covid. Sono assistiti dal punto di vista ventilatorio. La Terapia Intensiva è l’ultima risorsa possibile di un ospedale per l’assistenza di pazienti in grave distress respiratorio da polmonite e Coronavirus”.

“E quelli che vedete assistere i pazienti – prosegue – sono medici ed infermieri della nostra Terapia Intensiva. Anche loro hanno una casa e una famiglia, ma sono qui tutti i giorni, mattino, pomeriggio, notte e festivi, per assistere i pazienti che in questo momento hanno come ultima risorsa essere ventilati, intubati o assistiti dal punto di vista renale e cardiocircolatorio”.

“Sono persone che starebbero volentieri a casa – conclude – ma in questo momento sono qui ad assistere persone che potrebbero essere i nostri parenti o amici. Potremmo essere noi. Quindi fate una bella cosa: voi che potete stare a casa, fatelo. Aiutateci ad aiutare, grazie”.