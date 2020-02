Tamponamento in A10: un ferito

Savona. Incidente stradale oggi pomeriggio sulla A10, nel tratto tra Savona e Albisola, in direzione Genova.

Secondo quanto appreso, poco prima delle 18.00, si è verificato un tamponamento tra un’auto ed un mezzo pesante, forse provocato da un sorpasso azzardato: la dinamica è ancora in fase di accertamento.

Nell’impatto tra i due veicoli ad avere la peggio è stato il conducente della vettura: soccorso da personale sanitario e 118 è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona, non è in gravi condizioni.

Il sinistro autostradale ha provocato qualche disagio nel tratto di A10.