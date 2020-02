Albenga. Dopo la conferma della positività al coronavirus della donna di 72 anni che alloggiava ad Alassio dall’11 febbraio scorso all’hotel Bel Sit, sono scattate le misure preventive anche per tutti gli operatori sanitari che erano venuti a contatto con la signora di Lodi.

Su disposizione della Asl 2 savonese, impegnata nell’affrontare l’emergenza e contenere la diffusione del virus, tutto il personale sanitario che era venuto a contatto con la donna nelle fasi di trasporto e ricovero al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga è stato posto in isolamento preventivo: si tratta di una sorta di “quarantena casalinga”, in quanto per loro è stato indicato di rimanere nelle rispettive abitazioni senza uscire.

La misura è stata disposta anche per il tassista che aveva accompagnato la donna dal nosocomio ingauno fino all’hotel.

La procedura sanitaria è stata adottata in questa forma in quanto è stato individuato chiaramente il focolaio del virus. In un primo tempo, infatti, si era pensato ad una forma di isolamento in qualche struttura ad hoc, che però non si è resa necessaria, al momento.

Naturalmente tutto il personale sanitario è sottoposto ai controlli del caso: prosegue il monitoraggio sanitario a vari livelli.

Tutto l’apparato emergenziale è in stato di allerta in attesa di conoscere gli esiti degli ultimi tamponi sui casi sospetti, dopo che nella serata di ieri altre quattro persone dell’albergo alassino, tra cui una bambina, sono stati trasportati a Genova.

Intanto dal Comune di Alassio si ricorda: “Per eventuali segnalazioni, domande e informazioni relative all’emergenza alassina si prega di contattare il centralino del Comando di Polizia Municipale al numero 0182 645555. Comune, Regione e autorità sanitarie stanno operando h24 per gestire al meglio la situazione. L’invito è alla calma e a seguire le direttive indicate dalle autorità senza alimentare panico e isterismo collettivo”.

